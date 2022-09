Bender-Club erobert Tabellenspitze: TSV Brannenburg startet perfekt in die Saison

Von: Tim Hempfling

Lars (li.) und Sven Bender zeigen ihr Können regelmäßig in der Kreisklasse bei ihrem Heimatverein TSV Brannenburg. © TSV Brannenburg

Vier Spiele, vier Siege und die Tabellenführung. So lautet die Bilanz des TSV Brannenburg in der Kreisklasse Inn/Salzach 1.

Brannenburg - Der TSV Brannenburg gewinnt auch sein viertes Saisonspiel und steht damit unangefochten auf dem ersten Platz. Im Derby beim SV Nußdorf setzte sich die Elf von Hans Nietzold souverän mit 5:0 durch. Wieder mit von der Partie waren Lars und Sven Bender, die bisher jedes Spiel für ihren Heimatverein absolvierten.

Bereits nach elf Minuten klingelte es das erste Mal im Kasten der Nußdorfer. Daniel Fellner vollendete einen schön herausgespielten Angriff, eingeleitet von – wer hätte es erahnt – Lars Bender. Beim 2:0 hatte Lars wieder seine Füße im Spiel. Mit einer Traumvorlage 35 Meter vor dem Tor schickte er Philip Zetterberg in Richtung Strafraum. Dieser blieb cool und verwandelte eiskalt vor dem Torwart. Noch vor dem Halbzeitpfiff erhöhte der TSV per Strafstoß auf 3:0 und sorgte damit schon für die Vorentscheidung.

TSV Brannenburg: Aufstieg letztes Jahr deutlich verpasst

Nach der Pause trafen noch Maximilian Faltner und Markus Dengl zum 5:0-Endstand. Damit sind die Brannenburger erstmals Tabellenführer in dieser Saison – und das trotz eines Spieles weniger. Die Tordifferenz kann sich auch sehen lassen: im Durchschnitt trifft der TSV fünfmal (!) pro Spiel (20 Tore in vier Spielen). Dazu kommen vier Gegentore.

Eine ganz wichtige Rolle spielen dabei die Bender-Zwillinge, die gemeinsam schon fünf Treffer erzielten. Bereits seit letzter Saison laufen die Ex-Bundesliga-Spieler wieder für ihren Heimatverein auf.

Im diesjährigen Anlauf soll es mit dem Aufstieg in die Kreisliga klappen. Am 24. September geht es für die Brannenburger weiter. Dort erwartet sie der jetzige Tabellenvorletzte SV Riedering. Eine Pflichtaufgabe, um den nächsten Schritt in Richtung Kreisliga-Aufstieg zu gehen.