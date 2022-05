TSV Buchbach visiert 47-Punkte-Ziel an - frei von Abstiegssorgen

Auch wenn der Blick was anderes vermuten lässt: Kapitän Aleksandro Petrovic und der TSV Buchbach haben nichts mehr mit dem Abstieg zu tun. © IMAGO / Michael Sigl

Vier Nachholspiele stehen am heutigen Dienstag in der Regionalliga auf dem Programm. Allesamt haben noch Bedeutung im Kampf um Auf- oder Abstieg.

Buchbach – So auch beim TSV Buchbach, der nach dem 3:1-Sieg am Samstag in Schalding seine Schäfchen im Trockenen hat, während Gegner FC Augsburg 2, der um 19 Uhr in der SMR-Arena zu Gast ist, noch Punkte braucht, um auch nächste Saison sicher Regionalliga spielen zu können.

„Augsburg ist noch nicht aus dem Scheider, deswegen erwarten wir eine gewisse Aggressivität beim Gegner“, sagt Buchbachs Trainer Marcel Thallinger. Er hofft, dass die Rot-Weißen jetzt befreit aufspielen werden: „Wir wollen das positiv kanalisieren. Die letzten Wochen war sehr viel Psychologie angesagt, der Druck und die Last sind weg, also sollten wir mit mehr Mut und Selbstvertrauen an die Sache herangehen können. Die Jungs sollen weiter Gas geben, aber eben auch wieder mehr Spaß auf dem Platz haben.“

Zu dünner Kader hat Buchbach Schwierigkeiten gebracht

Wie Kollege Andi Bichlmaier hat auch Thallinger empfunden, dass die in Schalding gut besetzte Auswechselbank entscheidend zum Sieg beigetragen hat. „Mit seiner Dynamik konnte Thommy Winklbauer gleich Akzente setzen, als er reingekommen ist. Grundsätzlich muss man ja sagen, dass Thommy, Joe Wieselsberger und Christian Brucia bei uns vorne zu den Entscheidern gehören. Das war auch Teil unseres Dilemmas, dass zum großen Teil alle drei lange nicht zur Verfügung gestanden sind“, analysiert Bichlmaier. „Das kann ein TSV Buchbach nicht kompensieren, und deswegen müssen wir uns für die kommende Saison so aufstellen, dass wir solche Ausfälle besser wegstecken können.“

Thallinger weiß: „Es ist ja nicht so, dass wir in der Abwehr so viel schlechter geworden sind, sondern vielmehr lag es an den fehlenden Toren vorne. Vor dem Schalding-Spiel haben wir das letzte Mal im Oktober beim 2:2 in Unterhaching mehr als ein Tor geschossen. Das heißt umgekehrt, dass wir bei einem Gegentor maximal 1:1 spielen konnten.“

Möglichst schon heute wollen die Buchbacher das vor der Saison selbst gesteckte Ziel von 47 Punkten erreichen. Dafür steht das gleiche Personal zur Verfügung wie in Schalding. Ob es in der Startformation Änderungen geben wird, entscheidet sich kurzfristig. Sicher ist jedenfalls, dass Andreas Steer im Tor stehen wird. „Das hat er sich allemal verdient“, sagt Bichlmaier. (buc)

