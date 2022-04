TSV Buchbach: „Verteidigen ist 80 Prozent Willenssache“ - Buchbach setzt auf Prinzip Hoffnung

Ausgeglichenes Duell: Im Hinspiel gab es ein 2:2 zwischen dem TSV Buchbach und dem FC Bayern München 2. © IMAGO / foto2press

In der Regionalliga Bayern ist der TSV Buchbach am Mittwoch Abend beim Tabellenzweiten FC Bayern München 2 zu Gast.

Buchbach – Anlauf Nummer 13 auf einen Sieg hört sich schon im Vorfeld ziemlich utopisch an: Wenn der TSV Buchbach am heutigen Mittwoch um 19 Uhr zum Nachholspiel der Regionalliga beim Tabellenzweiten FC Bayern München 2 gastiert, wird sich die Sieglosserie der Rot-Weißen aller Voraussicht nach um ein weiteres Spiel verlängern. Zu klar sind die Rollen im Vorfeld verteilt. Insofern lastet auf den Gästen kein größerer Druck.

„Warum sollte uns nicht ausgerechnet bei den Bayern die Überraschung gelingen?“, fragt Trainer Andreas Bichlmaier. Im Hinspiel hatten die Rot-Weißen die Roten am Rand einer Niederlage und kassierten erst tief in der Nachspielzeit das 2:2. „Wie 90 Prozent aller Mannschaften werden es auch wir über die Umschaltmomente versuchen, mit Joe Wieselsberger, Tobi Sztaf und Daniel Muteba haben wir ja auch gute Geschwindigkeit“, sagt der TSV-Coach. „Dass wir Bayern nicht dominieren werden, ist klar. Bayern ist spielerisch mit Abstand das Beste, was die Liga zu bieten hat. Neben der individuellen Qualität bewegen sich die Spieler auch meist perfekt im Zwischenlinienbereich, sind zudem extrem handlungsschnell und kommen deswegen immer wieder vor die Kette des Gegners.“

Viele Umstellungen - wichtige Spiele am Wochenende im Hinterkopf

Seine Kette muss Bichlmaier umstellen muss, da Marcel Spitzer nach der fünften Gelben Karte zuschauen muss. Tobias Steer muss seine Gelb-Rot-Sperre absitzen. „Wir sind aktuell in einem gewissen Spannungsfeld. Zum einen wollen wir natürlich das Bayern-Spiel auf keinen Fall abschenken, zum anderen ist in unserer Situation das Schalding-Spiel am Samstag bedeutsamer“, weiß er. „Ich denke aber mal, dass im Grünwalder die Sinne unserer Spieler immer besonders geschärft sind und uns weniger Leichtsinnsfehler passieren.“ Er ergänzt: „Der eine oder andere wird sicherlich erst einmal eine Denkpause bekommen, auch wenn das eine Gratwanderung ist. Zudem spielt ja auch noch mit rein, dass wir an die 2. Mannschaft denken müssen, die am Freitag das extrem wichtige Spiel gegen Endorf hat.“

Bei der Analyse der 0:2-Niederlage gegen Pipinsried haben Bichlmaier und Marcel Thallinger kaum neue Erkenntnisse gewinnen können: „Es ist immer das gleiche Lied. Was in der Vorrunde ohne großes Nachdenken geklappt hat, bringen wir aktuell einfach nicht hin.“ Auch keine neue Erkenntnis ist: „Wir müssen uns bei den Bayern auf unsere Defensive konzentrieren. Verteidigen ist 80 Prozent Willenssache.“ (buc)

Tipp: 3:0 für den FC Bayern

TSV-Kader

D. Maus (A. Steer), Bahar, Rosenzweig, Orth, Leberfinger, Prenninger, Breuer, Petrovic, Sassmann, Wieselsberger, Muteba, A. Spitzer, Mattera, Sztaf, Sehorz