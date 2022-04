TSV Buchbach: Erster Dreier in diesem Jahr ist das Ziel

Wollen den ersten Sieg im Jahre 2022: Die Kicker des TSV Buchbach. © IMAGO / Johannes Traub

An diesem Samstag erwartet die Mannschaft von Andreas Bichlmaier und Marcel Thallinger um 17 Uhr den FC Pipinsried, der noch mitten im Kampf um den Klassenerhalt steckt.

Buchbach – Sieben Spiele hat der TSV Buchbach in der Regionalliga noch vor der Brust, eine Englische Woche jagt dabei die nächste. Nach dem 1:1 am Mittwoch beim VfB Eichstätt hoffen die Rot-Weißen, die seit elf Spielen auf einen Sieg warten, dass der zarte Aufwärtstrend anhält und endlich mal wieder ein Dreier eingefahren werden kann. „Jetzt wollen wir an die Leistung von Eichstätt anknüpfen und spielen voll auf Sieg“, sagt Thallinger, der Pipinsried als „gute Mannschaft“ bezeichnet. „Von der Qualität des Kaders müsste Pipinsried eigentlich weiter oben stehen. Die Mannschaft ist individuell gut besetzt, hat einige große und robuste Spieler, die bei Standards brandgefährlich sind, da müssen wir extrem aufpassen.“ Gefährlichster Angreifer der Gäste ist Pablo Pigl, der es bislang auf zwölf Treffer gebracht hat.

Das Hinspiel konnten die Buchbacher 5:0 gewinnen, mit einem ähnlichen Ergebnis ist diesmal sicher nicht zu rechnen. „Unter Trainer Andi Pummer hat sich das Spiel des FC Pipinsried schon etwas geändert. Da wird das Zentrum deutlich gestärkt und viel über die zweiten Bälle gearbeitet“, weiß Thallinger, der wieder auf Alex Spitzer zurückgreifen kann, der seine Gelbsperre abgesessen hat. Ein Fragzeichen steht noch hinter dem Einsatz von Thomas Leberfinger, sicher dabei nach seiner Erkältung ist wieder Tobias Steer. Auch Daniel Muteba ist wieder eine Option, nachdem er die Folgen seiner Covid-Erkrankung überwunden hat.

Mehr Möglichkeiten durch Rückkehrer

„Samed Bahar und Moritz Sassmann haben in Eichstätt gezeigt, dass sie wieder voll da sind, und natürlich hat es uns auch gutgetan, dass Wieselsberger über die gesamte Distanz gehen konnte. Bei ihm müssen wir aber aufpassen, dass er angesichts der kurzen Regenerationszeiten keinen Rückfall bekommt“, sagt Thallinger, der auch Veit Prenninger lobt: „Er hat seine Sache gut gemacht. Jetzt haben wir wieder mehr Möglichkeiten und wollen das Spielglück erzwingen.“

Verstärkung bekommt Buchbach im Sommer vom FC Töging: Vom Landesliga-Schlusslicht kommt der 25-jährige Abwehrspieler Daniel Ziegler. „Er will es bei uns probieren, weiß aber auch, dass er Geduld braucht“, sagt Bichlmaier. (buc)

Tipp: 2:1 für Buchbach

TSV-Kader

D. Maus (A. Steer), Bahar, Rosenzweig, M. Spitzer, Orth, Leberfinger, Prenninger, Breuer, Petrovic, Sassmann, Wieselsberger, Muteba, A. Spitzer, Mattera, Sztaf, Sehorz, T. Steer