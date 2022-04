TSV Buchbach macht das Dutzend voll - durch Heimniederlage wieder im Abstiegskampf

Missverständnis mit Folgen: Bei einem Abwehrversuch krachten Buchbachs Torwart Daniel Maus und sein Teamkollege Marcel Spitzer zusammen. Pipinsrieds Albano Gashi (hinten) fiel der Ball direkt vor die Füße, und er brauchte ihn nur noch zum 2:0 einschieben. © Buchholz

Für den TSV Buchbach hat der Abstiegskampf jetzt endgültig begonnen. Gegen den FC Pipinsried gab es am Samstag eine bittere 0:2 (0:1)-Heimniederlage.

Buchbach – Die Rot-Weißen enttäuschten, wie schon in so vielen Spielen seit der Winterpause, auf ganzer Linie. Sichtlich geladen war Buchbachs Trainer Andreas Bichlmaier nach der Partie, und diese Woche dürfte für die TSV-Kicker ziemlich ungemütlich werden. Seit nunmehr zwölf Spielen sind die Buchbacher sieglos. Am Mittwoch um 19 Uhr steht die Auswärtspartie beim FC Bayern München 2 auf dem Programm – da droht die nächste Packung.

Dass die Partie denkbar ungünstig für die Hausherren begann, machte die Sache natürlich nicht leichter: Bereits in der vierten Minute konnte der FC Pipinsried nach einem weiten Einwurf von Jakob Zitzelsberger den Führungstreffer bejubeln, weil sich Marvin Jike am Fünfer fast unbedrängt drehen durfte und den Ball dann hoch in die Maschen hämmerte.

Erste Halbzeit geht eindeutig an die Gäste

Die Gäste aus dem Dachauer Hinterland wirkten in der Folge deutlich griffiger, gingen entschlossener in die Zweikämpfe und zwangen die Buchbacher immer wieder zu leichten Ballverlusten. Mehr als zwei Halbchancen durch Moritz Sassmann und Tobias Sztaf sprangen deswegen nicht raus, während die Gäste in der Schlussphase der ersten Hälfte noch zwei gute Schusschancen durch Halit Yilmaz und einen Versuch von Jike zu verbuchen hatten.

Während Pipinsried in einem wenig ansehnlichen Spiel zumindest dank konsequenter Abwehrleistung überzeugte, fehlte bei den Gastgebern im ersten Abschnitt die nötige Körpersprache gänzlich. Erschreckend schwach auch die Standards: Kein einziger Freistoß, keine einzige Ecke brachte die Gästeabwehr in Gefahr.

Bitteres 2:0 und Gelb-Rot ersticken Hoffnung im Keim

Ganz bitter dann aus Buchbacher Sicht das 2:0 für die Gäste, als Daniel Maus und Marcel Spitzer bei einem Klärungsversuch im Strafraum zusammenrauschten und Albano Gashi den Abpraller eiskalt versenken konnte (54.). Doch damit nicht genug: In der 64. Minute handelte sich Tobias Steer Gelb-Rot wegen wiederholten Foulspiels ein – eine harte Entscheidung, wie auch Coach Bichlmaier monierte: „Da muss man schon nach dem Fingerspitzen-Gefühl fragen. Letztlich war das aber nicht entscheidend.“

Erst in Unterzahl fingen die Rot-Weißen dann endlich richtig zu kämpfen an und hatten auch tatsächlich zwei gute Möglichkeiten durch Jonas Wieselsberger und Marcel Spitzer, die Keeper Alexander Eiban zunichte machte.

Die Pipinsrieder haben jetzt vier Punkte Vorsprung auf die Relegationszone, die Hausherren sechs. Das ist relativ komfortabel, aber wenn es so weitergeht, wird es noch mal eng für den TSV Buchbach. (buc)