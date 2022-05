TSV Buchbach: Den Meister weggefegt

Der TSV Buchbach gewinnt gegen den Meister aus Bayreuth mit 5:2. © IMAGO/Sven Leifer

Der TSV Buchbach hat mit dem 5:2-Erfolg gegen Meister SpVgg Bayreuth einen sehr versöhnlichen Abschluss in der Fußball-Regionalliga hingelegt.

Buchbach – Ein schönes Fußball-Fest mit Spalier und Blumen für die Oberfranken, Grillsau für Spieler, Trainer und Fans und mit ein paar Abschiedstränen: Neben Thomas Leberfinger verabschieden sich auch Marco Rosenzweig und Thomas Winklbauer, Keeper Daniel Maus legt eine Pause ein.

Viele Dinge, die den Buchbachern in der mühsamen Rückrunde so schwergefallen sind, haben ausgerechnet zum Saisonabschluss gegen den Drittliga-Aufsteiger geklappt. Dass die Oberfranken, die bis dato auswärts noch ungeschlagen waren, nach der Meisterfeier letzte Woche und einer mehrtägigen Mallorca-Sause nicht ganz auf der Höhe waren, begünstigte das Schützenfest vor über 550 Zuschauern.

TSV führt zur Halbzeit bereits 3:0

Die Buchbach gingen nach einem Steckpass von Samed Bahr bereits in der 9. Minute in Front, als der bärenstarke Daniel Muteba zunächst an Keeper Lucas Zahaczewski scheiterte, aber aus spitzem Winkel vollendete. Nur vier Minuten später setzte sich Christian Brucia energisch durch, Zahaczewski klatschte ab, und Winklbauer staubte ab. In der 41. Minute war es wieder Muteba, der sich stark in Szene setzte, Aleks Petrovic leitete weiter, und Winklbauer vollendete aus kurzer Distanz.

Gästetrainer Timo Rost, der nach dem Spiel scherzte, seine Mannschaft und er seien nur wegen des leckeren Spanferkels nach Buchbach gefahren, nahm die ersten beiden Wechsel vor. Schließlich wollte sich der Meister nicht abschlachten lassen. Zunächst hätten aber die Buchbacher durch Muteba, der am Pfosten scheiterte, auf 4:0 erhöhen können, ehe Markus Ziereis mit einem Handelfmeter vom Punkt verkürzte (55.). Buchbachs Antwort folgte auf dem Fuß: Bahar tanzte zwei Bayreuther aus, visierte den Pfosten an und setzte den Abpraller in die Maschen (65.). Tobias Steer hatte kurz darauf das 5:1 auf dem Fuß, das dann aber Petrovic aus 18 Metern besorgte (79.). Den Schlusspunkt setzte Lucas Chrubasik (86.). (buc)