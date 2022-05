TSV Buchbach: TSV stark gegen Sandro Wagners SpVgg – Spieler schenken Freibier aus

Bejubeln das 1:1: Christian Brucia (r.) und Aleks Petrovic. buc © buc

Der TSV Buchbach kann auch vor eigenem Publikum noch punkten. Die Mannschaft hat sich mit viel Einsatz und Moral ein 1:1 gegen die SpVgg Unterhaching verdient.

Buchbach - „Wir haben den Kampf gegen einen robusten Gegner angenommen, waren spielerisch sogar einen Tick besser“, sagte Trainer Marcel Thallinger, während Unterhachings Coach Sandro Wagner von einem Chancenplus seines Teams sprach: „Es war ein intensives Spiel mit viel Feuer. Wir wollten unbedingt gewinnen, hatten gute Ballpassagen, versäumten aber das zweite Tor.“

Die Anfangsphase gehörte den Hachingern, die auch die erste gute Gelegenheit durch Patrick Hobsch hatten, dessen Schuss Marcel Spitzer aber zur Ecke klärte (10.). Spitzer hat seinen auslaufenden Vertrag übrigens dieser Tage verlängert, so dass die Spitzer-Zwillinge auch nächste Saison für den TSV spielen. Für Buchbach hatte Thomas Winklbauer nach einer halben Stunde die beste Möglichkeit, doch sein Schuss flog am Kreuzeck vorbei.

„Das haben wir viel zu einfach hergeschenkt“ - Antwort folgte prompt

Nach dem Seitenwechsel mehrten sich auf beiden Seiten die Chancen, Buchbach hätte in Führung gehen können, doch Tobi Sztaf scheiterte an Fabian Scherger (56.). Zwei Minuten später aber die Hachinger Führung, als die SpVgg einen Querpass von Tobias Steer abfing und Simon Skarlatidis Hobsch in Position brachte, der Daniel Maus aus acht Metern keine Chance ließ – sein 27. Saisontreffer. „Das haben wir viel zu einfach hergeschenkt“, ärgerte sich Thallinger.

Doch Buchbach steckte nicht auf, antwortete mit zwei guten Chancen Winklbauers, ehe in der 78. Minute der Ausgleich fiel: Konnten die Hachinger einen Kopfball von Petrovic noch klären, waren sie nach der präzisen Hereingabe des Kapitäns machtlos, als Brucia aus fünf Metern den Schlappen hinhielt und die Kugel am kurzen Pfosten versenkte. „Die alten Männer mussten es wieder mal richten“, witzelte der Rekordspieler, der aber das ganze Team lobte. „Das war wieder Buchbach, so wie man es sehen will.“ Im Anschluss schenkten die Buchbacher Spieler die von ihnen ausgelobten 100 Liter Freibier persönlich aus. „Unterm Strich war es ein schöner Fußball-Nachmittag“, gab auch Wagner zu. (buc)