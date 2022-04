TSV Dorfen: „Müssen auswärts besser werden“ - Auswärtsbilanz soll aufgebessert werden

Von: Andreas Schuder

Wollen an den Sieg im letzten Spiel anknüpfen: die Kicker des TSV Dorfen (rot-blau). © Hermann Weingartner

Nach dem befreienden 4:0-Heimsieg gegen den TSV Otterfing am Ostermontag steht für den TSV Dorfen heute das nächste Spiel gegen ein Team aus dem Tabellenkeller an.

Dorfen – Um 19.30 Uhr erfolgt der Anstoß beim TSV Bad Endorf, der aktuell auf dem vorletzten Tabellenplatz steht und mit mageren drei Punkten aus sechs Spielen in die Rückrunde gestartet ist. Für die Dorfener gilt es nun, das Formtief der letzten Wochen vergessen zu machen und den zweiten Sieg in Folge einzutüten. Trainer Christoph Deißenböck hat ein klares Ziel: „Wir wollen und müssen unsere Auswärtsbilanz aufbessern. Diese erfolglosen Auswärtsfahrten gehen mir gegen den Strich, das muss sich ändern.“

Tatsächlich gab es für den TSV auswärts wenig zu holen in dieser Spielzeit. Acht von zehn Auswärtsspielen gingen verloren, lediglich in Freilassing und Westerndorf konnte man dreifach punkten.

Entwicklung für die nächste Spielzeit ist wichtig - Personalnot wird größer

Durch die zuletzt schwachen Ergebnisse hat sich auch die Einstellung der Dorfener verändert. Deißenböck: „Für uns wird diese Saison leider nichts drin sein, deshalb müssen wir uns mit Hinblick auf die nächste Spielzeit weiterentwickeln, sowohl spielerisch als auch taktisch. Momentan schauen wir nur auf uns, der Gegner ist dabei nicht ganz so wichtig.“ In der nächsten Saison will der TSV ganz vorne anzugreifen.

Die aktuelle personelle Lage hat sich aber weiter verschlechtert. Zu den immer noch angeschlagenen Alexander Wolf und Andreas Hartl kommen vier weitere Ausfälle hinzu. Alex Heilmeier hat sich gegen Otterfing die Hand gebrochen und muss sich einer laut Deißenböck „komplizierten Operation“ unterziehen, Hannes Hellfeuer fehlt krankheitsbedingt, und Sebastian Bauer ist beruflich verhindert. Ebenfalls ausfallen wird Nikolas Drimmel, der über Probleme am Sprunggelenk klagt. „Natürlich schmerzen die Ausfälle, aber dann freuen sich die anderen, dass sie spielen dürfen“, so der Trainer. TIPP: 2:0 (Andreas Schuder)

TSV-Kader

Huge, Schöberl , Gritto, Haenle, Hönninger, Mutlu, Feckl, Lüers, Roppert, Linner, Rachl, M. Zöller, Friemer, Thalmaier, Zander, F. Zöller