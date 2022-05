TSV Dorfen: Langsam gehen die Kräfte zur Neige

Christoph Deißenböck lobt seine Mannschaft. © Wimmer

Der Terminkalender ist weiterhin eng beim TSV Dorfen. Vier Tage nach der knappen Niederlage zuhause gegen Freilassing steht schon das nächste Heimspiel für die Isenstädter an.

Dorfen – Am Sonntag um 14.30 Uhr kommt der Tabellenzwölfte SV Westerndorf, der seit fünf Spielen ungeschlagen ist. Nach der Niederlage gegen den Tabellenzweiten spricht Coach Christoph Deißenböck ein Lob an seine Mannschaft aus. „Das war ein toller Fight von uns. In der ersten Halbzeit haben wir sehr guten Fußball gespielt und waren verdient vorne.“ Die Niederlage schätzt der TSV-Trainer als „sehr unglücklich“ ein. Dass es gegen Westerndorf ebenfalls nicht leicht wird, ist klar. „Das Hinspiel war eine sehr zähe Partie. Dass wir das noch gedreht haben, war eine super Charakterleistung“, lobt Deißenböck.

Wie der Gegner die Partie bestreiten wird, werde auch für ihn eine „Überraschung“. Deißenböck erklärt: „Sie haben den Trainer gewechselt, seitdem läuft es ganz gut, allerdings habe ich sie in der Rückrunde selbst noch nicht spielen sehen. Ich bin gespannt.“ Die Dorfener Marschroute ist jedenfalls klar. Man will das „eigene Spiel durchziehen und drei Punkte holen“.

Zusammenarbeit mit der Zweiten ist extrem wichtig

Mit Blick auf die nächste Saison arbeiten ist derzeit beim TSV angesagt. „In den letzten Spielen hatten wir natürlich nicht mehr diese physische Frische, aber man konnte klar spielerische und taktische Fortschritte erkennen“, verkündet Deißenböck stolz. Sowohl die Saison als auch die Dorfener Kraftreserven neigen sich dem Ende zu. Das Lazarett beim TSV ist gut gefüllt, daher ist die Zusammenarbeit mit der Zweiten, die laut Coach „wunderbar funktioniert“, extrem wichtig. Ein Einsatz der angeschlagenen Daniel Roppert, Marco Zöller und Hannes Hellfeuer sei noch ungewiss. Darum sollen einige junge Talente der Zweiten den Kader auffüllen. (asc) Tipp: 3:2 für Dorfen

TSV-Kader

Huge (Schöberl), Bauer, Gritto, Hönninger, Hartl Mutlu, Feckl, Lüers, Linner, Rachl, Hellfeuer (?), Blaha, M. Zöller (?), Roppert (?), Thalmaier, Zander, F. Zöller, Drimmel, Ladendorf.