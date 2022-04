TSV Dorfen: Bezirksligist muss beim abstiegsbedrohten TSV Siegsdorf ran

Der TSV Dorfen (rot-blaue Trikots) muss am Samstag beim TSV Siegsdorf ran. © Hermann Weingartner

Der TSV Dorfen ist am Samstag beim TSV Siegsdorf gefordert. Der Gastgeber hat zwei Punkte Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz.

Dorfen – Nach der aufgrund des schlechten Wetters verschobenen Partie gegen Freilassing muss der TSV Dorfen am Samstag (13 Uhr) nach Siegsdorf, das mit den wenigsten Siegen aller Teams mitten im Abstiegskampf steckt. Für TSV-Trainer Christoph Deißenböck zählt nur eins: endlich wieder gewinnen. „Wir haben jetzt zweimal in Folge eigenverschuldet verloren. Wir müssen unsere Fehler abstellen, um mit Selbstbewusstsein in unser anstehendes Marathonprogramm zu starten.“

Der Coach meint damit die nächsten vier Wochen, die mit Ligaspielen nur so gespickt sind. Insgesamt acht Partien muss der TSV in diesem Zeitraum bestreiten. Grund für den engen Terminplan sind die vielen Spielabsagen, die für eine, laut Deißenböck, „komische Saison“ sorgen.

TSV-Trainer Christoph Deißenböck ist sich der Torgefährlichkeit des Gegners bewusst

Trotz der Formschwäche des Gegners warnt der TSV-Trainer: „Sie haben einen sehr gefährlichen Sturm, vor allem mit Stefan Mauerkirchner. Noch dazu sind sie bei Standards immer gefährlich, da müssen wir aufpassen.“ Dass Siegsdorf kicken kann, habe die Vorrunde gezeigt. „Im Heimspiel gegen sie gab es den einzigen Punktverlust der Hinrunde im heimischen Stadion“, erinnert sich Deißenböck.

Für die Samstags-Partie haben die Dorfener für zusätzliche Unterstützung gesorgt. Durch eine vom Verein organisierte Busfahrt bietet man den Fans die Möglichkeit, ihr Team in Siegsdorf anzufeuern. Auch der Mannschaftsbus ist gut gefüllt, nur die weiterhin angeschlagenen Andreas Hartl und Alexander Wolf fehlen. Deißenböck: „Wir haben super trainiert, und es freut mich, dass fast alle fit sind. Da werden zwar die Entscheidungen schwerer, aber es macht einfach mehr Spaß.“

Nach der Partie steht noch ein weiterer Termin an. „Wir spielen so früh, weil wir später noch auf eine Hochzeit müssen. Deshalb hoffen wir, dass wir mit einem guten Gefühl in die Weinstube gehen können“, meint Deißenböck lachend. (asc)