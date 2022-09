Mutlu macht letztes Spiel für Dorfen: Mit guter Stimmung zum Dreier

Teilen

Das tut weh: Der verletzte Dorfener Alex Linner wurde von Yusuf Mutlu in Langengeisling vom Platz getragen und kann gegen Siegsdorf nicht spielen. Mutlu gibt seine Abschiedsvorstellung, er zieht aus familiären Gründen nach Stuttgart. Foto: Hermann Weingartner © Hermann Weingartner

Gegen den Tabellenvorletzten TSV Siegsdorf treten die Fußballer des TSV Dorfen an diesem Sonntag um 14.30 Uhr vor eigenem Publikum an. Dem Tabellenstand nach eigentlich eine klare Sache.

Dorfen – Die Heimniederlage gegen Ostermünchen hat die Isenstädter doch sehr gewurmt, und gegen Siegsdorf wollen sie sich rehabilitieren. Nach dem Sieg in Langengeisling ist im Team von Coach Christoph Deißenböck die Stimmung wieder in Ordnung. Dazu hat auch das Dienstagstraining beigetragen, als der Coach wegen seines Geburtstags eine Runde Pizza ausgegeben hatte. Danach wurde gemeinsam die Champions-League-Partie des FC Bayern gegen den FC Barcelona noch als Anschauungsunterricht angesehen.

Von vier Heimspielen haben die Isenstädter nur zwei gewonnen. „Das muss geändert werden, wir wollen unseren treuen Fans wieder etwas bieten“ gibt der sportliche Leiter Markus Wetzel als Parole aus. „Schließlich haben wir gegen den letztjährigen Aufsteiger Siegsdorf noch kein Tor geschossen. Auch das muss sich ändern“, gibt er sich kämpferisch. „Wir wollen auf alle Fälle offensiv spielen und sind hoffentlich auch schlagkräftig genug“, sagt Wetzel. Schließlich haben die Isenstädter in der Folge dann drei Auswärtspartien zu absolvieren, einschließlich des Totopokalspiels in Eching (am 27. September).

Vergangenes Jahr reisten die Gäste mit vielen Schlachtenbummlern an. Das soll dem Vernehmen nach auch am Sonntag wieder so sein. „Da hatten wir fast zu wenig Bier auf Lager, auch das wird nicht mehr passieren“, meint Wetzel lachend. Siegsdorf sei heuer unglücklich in die Saison gestartet. „Sie haben zwar ihren besten Torjäger der vergangenen Saison verloren, sind aber ein sehr kampfstarkes Team“, mahnt er zur Vorsicht, „schließlich hat ihr Angreifer Stefan Mauerkircher auch viele erzielt“. Siegsdorf komme über den Kampf und weise eine sehr kompakte Truppe auf.

Einige Sorgen hat Coach Deißenböck dennoch. Alex Linner, der sich in Langengeisling verletzt hat, fällt mit Sicherheit aus. Der Einsatz von Kapitän Andreas Hartl entscheidet sich erst nach dem Abschlusstraining. Stütze Yusuf Mutlu wird sein letztes Spiel für die Isenstädter bestreiten. Er zieht dann aus familiären Gründen nach Stuttgart und soll gebührend verabschiedet werden. Tipp: 4:1 für Dorfen. (Hans-Peter Mertins)

TSV-Kader

Leins, Blüml, Hönninger, Heilmeier, Rachl, M. Zöller, F. Zöller, Blaha, Brenninger, Hartl (?), Thalmaier, Eicher, Zander, Friemer, Eder, S. Bauer, S. „Tank“ Bauer, Mutlu