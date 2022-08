Elfmeter in 90+3! Irre Schlussphase im Volksfestderby zwischen Grafing und Ebersberg

Von: Julian Nett

Auch einige Volksfestbesucher machten einen Abstecher zum Derby. © SRO EBERSBERG

Das Fußball-Volksfestderby zwischen dem TSV Ebersberg und dem TSV Grafing wurde seinem Namen mehr als gerecht: viele intensiv-geführte Zweikämpfe.

Ebersberg - Vollends zufrieden war der Coach mit dem Auftritt seiner Kreisliga-Elf aber nicht. „Leider sind wir nie richtig ins Spiel gekommen“, bilanzierte Tepedelen nach dem 2:2 (1:0)-Remis gegen den Kreisklassisten aus der Nachbarstadt. Dabei erwischten die Eber einen guten Start in den Testkick unter Volksfestbedingungen. Lukas Volkmann erzielte bereits in der elften Spielminute das 1:0 für die Gastgeber, deren Anhang auf diesen Spielstand auch in der Halbzeitpause anstoßen konnte.

Grafings Bernhard Hilger gelang Mitte der zweiten Halbzeit der Ausgleichstreffer für die Gastmannschaft aus der Kreisklasse (57.). Im Anschluss waren dann die Eber wieder die tonangebend. Nach dem 2:1 von Timo Schaller (78.) sah es lange Zeit danach aus, als könnte das Tepedelen-Team die Saisonvorbereitung mit einem Sieg im Volksfestderby und ordentlich Prestigegewinn abschließen. Doch anstatt für die Entscheidung zu sorgen, fingen sich die Kreisstädter einen Konter ein, der nurmehr durch ein Foulspiel unterbunden werden konnte. Per Elfmeter besorgte Matthias Esterl in der bereits dritten Minute der Nachspielzeit den Ausgleichstreffer zum 2:2-Endstand.

Beim 2:2-Unentschieden war jeder Ball hart umkämpft. © SRO EBERSBERG

Mit dem Remis konnten letztlich aber beide Mannschaften leben. Schließlich ging es rund um das sportliche Geschehen neben dem Volksfestplatz um viel mehr denn Resultate. 150 bis 200 Fußballfans und Neugierige sorgten für eine Derby-würdige Atmosphäre. Und für den Großteil der Spieler ging es nach dem Duschen selbstverständlich noch rüber ins Festzelt. „Die letzten haben, glaube ich, das Zelt erst gegen sechs Uhr verlassen“, erzählte Tepedelen lachend.

Volksfestzeit hin oder her: Der Eber-Coach räumt seinen Schützlingen nicht viel Zeit zum Erholen ein. Drei intensive Trainingseinheiten mit Fokus auf Kraft und Ausdauer kündigte Tepedelen noch für diese Woche an. Am Samstag wollen die Eber schließlich topfit in den Kreisliga-Auftakt gegen den FC Phönix München starten. Dann wird allerdings nicht mehr im Jugendstadion neben dem Festzelt und Blasmusikuntermalung, sondern wie gewohnt, um 15.30 Uhr, im Ebersberger Waldstadion gespielt. Volksfestspiele und speziell Volksfestderbys sind in der Kreisstadt eben wirklich nur maximal einmal im Jahr.

Ebersberg: Schmidmaier, Wiener, L. Volkmann (72. Oeckl), Obermair (74. Markio), Schaller, Wieser, D. Volkmann, Volk, Eglseder, Duran (62. Sabatier), Niedermaier (62. Grünwald) Grafing: Jannasch, Ladner, Hilger (70. Pfeifer), Geissler, Oswald, Ziemba, Faßrainer, Urban (56. Heuermann), Kippes, Bengl (66. Bauer), Schmidt (39. Esterl).

(Julian Nett)