Spitzen-Trio bleibt ohne Punktverlust - Pulling gelingt wichtiger Auswärtssieg im Abstiegskampf

Von: Bernd Heinzinger

Es sind zwar zehn Punkte Unterschied, aber rechnerisch ist der VfB Hallbergmoos II (li.) immer noch nicht Meister. Der TSV Eching (re.) folgt im Gleichschritt. © michalek

Mit einem Auswärtssieg in Vötting machte der VfB Hallbergmoos II einen weiteren Schritt in Richtung Titel in der A-Klasse 5. Weil der Tabellenzweite TSV Eching II aber ebenfalls gewann, ist die Meisterschaft rechnerisch noch nicht unter Dach und Fach.

A-Klasse 5

SV Vötting II - VfB Hallbergmoos II 1:2 (0:1). Eine dominante Vorstellung seiner Männer sah der Hallbergmooser Co-Trainer Daniel Hartshauser. Allerdings wäre ihnen in der ersten Hälfte das 2:0 unberechtigterweise aberkannt worden: „Dafür hat sich der Schiedsrichter sogar entschuldigt“, so Hartshauser. Im zweiten Abschnitt kassierte der Favorit den Ausgleich nach einem individuellen Fehler, drückte im Anschluss aber erfolgreich auf den Siegtreffer.

Tore: 0:1 Marc Gundel (13.), 1:1 Peter Hirsch (54.), 1:2 Kevin Schmid (83.).



SV Dietersheim - TSV Eching II 1:3 (1:1). In der Anfangsphase erwischten die Dietersheimer die Gäste kalt und gingen schnell in Führung. „Leider kassierten wir dann nach 25 Minuten ein dummes Gurkentor“, bedauerte SVD-Vorstand Mario Spoljaric. Nachdem es bis zur Pause kaum weitere Höhepunkte gab, hätte seine Truppe den Start in den zweiten Abschnitt komplett verpennt. Nach dem 1:2 machte Dietersheim auf und musste ein weiteres Gegentor hinnehmen.

Tore: 1:0 Jürgen Rausch (9.), 1:1/1:2 Sebastian Kurz (28./47.), 1:3 Daniel Hahner (64.).



TSV Jetzendorf II - FC Neufahrn II 5:3 (4:1). Die ersten 30 Minuten verschliefen die Neufahrner komplett. Sie zeigten keinen Kampfgeist, machten unnötige Fehler und gerieten verdient mit 0:3 ins Hintertreffen. Nach der Pause sah FCN-Trainer Marcus Hinfurtner eine komplett veränderte Einstellung: „Jetzt gaben die Männer alles, belohnten sich letztlich aber leider nicht.“ Nach dem 3:4 Anschluss sorgte ein leichtfertiger Abwehrfehler für die Entscheidung.

Tore: 1:0 Quirin Lochmahr (15.), 2:0/3:0 Moritz Lessel (17./22.), 3:1/4:2 Abousria Diarra (29./63.), 4:1 David Raabe (45.), 4:3 Robert Hartmann (70.), 5:3 Thomas Eichner (84.).



SC Massenhausen - SV Pulling 2:3 (1:3). Nie und nimmer hätte man diese Partie verlieren dürften, meinte Massenhausens Trainer Tobias Sigl: „Wir haben uns drei brutale Fehler in der Abwehr geleistet, dafür wirst du normal schon in der F-Jugend sofort ausgewechselt.“ Spielerisch sei seine Truppe „total überlegen“ gewesen, plötzlich aber 1:3 hinten gelegen. Nach dem Anschluss hatten die Massenhausener in der Schlussphase noch Topchancen, brachten den Ball aber nicht ins Tor.



TSV Allershausen II - SpVgg Steinkirchen x:0. Die Gäste brachten für diese Partie gerade einmal acht Männer zusammen. Diese versuchten es anfangs, aber nach einer knappen halben Stunde verletzte sich auch noch ein Steinkirchener. TSV-Trainer Andreas Langer: „Daher musste das Spiel beim Stand von 3:0 für uns abgebrochen werden.“



SG Eichenfeld - FCA Unterbruck II 1:1 (1:0). In der ersten Hälfte erspielten sich die Gastgeber eine Reihe von Chancen. „Leider konnten wir nur eine davon nutzen,“ bedauerte SGE-Trainer Markus Ujwari. Im zweiten Abschnitt sah er leidenschaftlich kämpfende Gäste, während seine Truppe einen Gang zurückschaltete: „Das Unentschieden geht daher in Ordnung.

Tore: 1:0 Alex Eberhard (15.), 1:1 Felix Schäfer (73.).

A-Klasse 7

FC Türk Gücü Erding - VfB Hallbergmoos III 5:0 (2:0). Das Ergebnis sei ein bisschen zu hoch ausgefallen, meinte VfB-Trainer Robert Kühnel. Ein 1:3 hätte den Spielverlauf besser widergespiegelt. „Ansonsten bin ich mit der Vorstellung sehr zufrieden. Kampfgeist und Einstellung stimmten.“

Die Gäste traten nach diversen Ausfällen mit einem Feldspieler im Tor an, dazu mussten mehrere Männer aus der AH aushelfen: „Daher passte das schon. Die Stimmung ist weiter gut und wir können positiv in die nächsten Spiele gehen.“

Tore: 1:0/4:0/5:0 Mehmet Cay (12./71./72.), 2:0 Atahan Celik (28.), 3:0 Adrian Rusu (65.). (Bernd Heinzinger)