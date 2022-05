TSV Eching: Vier Gegentreffer in 14 Minuten kassiert - „Ich kann es mir nicht erklären“

Die Fußballer des TSV Eching führen 3:2 - und verlieren 2:6. © FuPa / Johannes Traub

In die Enttäuschung mischte sich Fassungslosigkeit. Alexander Günther, der Trainer des TSV Eching, musste erst einmal verarbeiten, was in den zurückliegenden 90 Spielminuten passiert war.

Eching – Die Echinger führten beim FC Alte Haide zur Spielhälfte mit 3:2, um dann innerhalb von nur 14 Minuten alles aus der Hand zu geben. Nach vier Gegentoren in dieser Phase reisten die Gäste mit einer 3:6-Niederlage ab. Diese wird nach dem bereits feststehenden Abstieg als eine der bittersten Pleiten in der ohnehin verkorksten Saison hängen bleiben. Günther wählte klare Worte: „Sich so zu ergeben, ist absolut enttäuschend. Ich kann es mir nicht erklären.“ Und weiter: „Wenn wir so in der nächsten Saison auftreten, wird es auch in der Kreisliga nicht reichen.“

Dass die Echinger nicht vor Selbstvertrauen strotzen würden, war klar. Umso überraschender, dass die Gäste zunächst besser waren. Nach einer sehenswerten Passstafette inklusive Steckpass lief Thomas Asvestas aufs Tor der Münchner zu und schloss den Alleingang eiskalt ab (6.). Als Louis Kleindienst in der 16. Minute den zweiten Treffer nachlegte, dachte Günther, sein Team sei gut im Spiel. Doch dann schlichen sich die ersten Fehler ein. Alte Haide meldete sich zurück, Christoph Traub (21.) und Roman Gertsmann (36.) egalisierten das Ergebnis. Das letzte Wort in Halbzeit eins gehörte aber Maximilian Moosler, der Eching wieder in Führung brachte (45.).

Es sah gut aus für die Gäste, die aber eine miserable zweite Halbzeit spielten. Der Gegner musste nicht einmal glänzen, um durch Gertsmann (61.), zwei weitere Traub-Treffer (63., 69.) und Daniel Neumeier (75.) auf 3:6 davonzuziehen. „Alte Haide hat es ordentlich gemacht, mehr mussten sie nicht. Es ist mir unbegreiflich, wie wir uns Situationen immer wieder so schwer machen, dass wir sie nicht mehr lösen können. Das ist natürlich auch eine Frage der Qualität“, so ein enttäuschter Günther. (stm)