„Chapeu an die Jungs“ - TSV Eching nach überzeugender Leistung nicht mehr Letzter

Trainer des TSV Eching, Alexander Günther, war mächtig stolz auf seine Mannschaft. © Michalek

Nach 45 Jahren, in denen der TSV Eching immer mindestens auf Bezirksliga-Niveau spielte, geht es nach dem Ende der Saison runter in die Kreisliga.

Eching – Im letzten Heimspiel der Saison haben sich die Zebras noch einmal von ihrer guten Seite gezeigt und mit 3:0 gegen den SV Dornach gewonnen. Durch den Erfolg wanderte die Rote Laterne zum SV Kasing. „Chapeau an die Jungs. Einige waren stehend k.o., sie haben sich aber voll reingehauen“, lobte TSV-Trainer Alex Günther seine Mannschaft.

Matthew Atkinson brachte die Echinger nach erfolgreichem Pressing mit anschließendem Pass von Louis Kleindienst in Führung (15.). Wenig später hatten die Zebras Glück – beziehungsweise einen starken Rückhalt: Alessandro Kestler parierte den Foulelfmeter von Manuel Ring (23.) und verhinderte den Ausgleich. Dornach war am Drücker, doch auch den zweiten Treffer erzielte der TSV. Christian Niederstrasser chippte den Ball über die Viererkette auf den eingelaufenen Kleindienst, der per Heber über den gegnerischen Torhüter auf 2:0 stellte (37.). Als die Dornacher das Risiko erhöhten, erzielte Dino Tadic (78.) per Konter den 3:0-Endstand. „Das Ergebnis ist vielleicht zu hoch, aber ich freue mich heute riesig für die Jungs. Sie haben sich um 180 Grad gedreht“, so das Fazit von TSV-Coach Günther. (stm)