TSV Emmering: Aus dem Flieger in die Startelf - Personalnot ist groß

Teilen

Der TSV Emmering (re.) konnte in Raubling nicht holen. © sro

Der TuS Raubling war in dieser Spielzeit Kryptonit für die Emmeringer Fußballer. Nach dem klaren 0:4 im Hinspiel gelang der Pfarrbach-Elf nun auch im Rückspiel weder ein Tor- noch Punkterfolg.

Emmering – Nach Abpfiff stand ein 3:0 auf der Anzeigetafel des Raublinger Inntalstadions, wo die Heimelf den Sprung an die Tabellenspitze feierte. „Ja, war irgendwie auch zu erwarten, nachdem wir fünf verletzte Innenverteidiger ersetzen mussten“, erklärte TSV-Trainer Christian Kramlinger.

So lief neben dem „reaktivierten“ Martin Breu als zweiter Innenverteidiger Marinus Riedl auf, der erst am Vorabend von seinem Auslandssemester in Irland zurückgekehrt war. „Personell sind wir wieder mal auf der Krücke dahergekommen, während bei Raubling acht Spieler auf der Bank sitzen“, gestand Kramlinger seiner improvisierten Verteidigung eine Findungsphase zu, die eine hoch motivierte Heimelf auszunutzen wusste.

Raubling spielerisch zu stark - Trotzdem gemeinsamer Biergartenbesuch

Nach dem frühen 0:2-Rückstand (2./21.) erspielten sich die Gäste zwar zwei, drei Abschlussgelegenheiten und warfen im Rahmen ihrer Möglichkeiten „alles in die Waagschale“, wie Kramlinger lobte. „Aber Raubling war spielerisch noch eine Nummer stärker als Au letzte Woche und hat absolut verdient gewonnen.“

Nicht nur auf das späte 3:0 (81.) bezogen, meinte Kramlinger: „Die Luft ist raus. Obwohl es nichts zu feiern gibt, waren wir danach aber alle zusammen im Biergarten. Das zeigt mir, dass vereins- und teamintern alles stimmt.“ (bj)

Emmering: Kleingütl, C+J Niedermaier, M.Riedl, M+C Breu, Beil, Voglsinger, Tuscher, Leykam, C.Kirchlechner; Staudigl, Redl, Englhart.