Feier bis in die frühen Morgenstunden: TSV Gilching II steigt furios in die Kreisliga auf

TSV Gilching II macht Aufstieg nach sieben Jahren klar

Von Tobias Empl schließen

Die Reservemannschaft des TSV Gilching hat mit einem 5:0-Kantersieg gegen den TSV Oberalting-Seefeld den Aufstieg in die Kreisliga klargemacht

Das nennt man wohl gesundes Selbstbewusstsein: Bereits im Januar dieses Jahres, bevor auch nur ein einziges Spiel in der Kreisklasse-Meisterrunde A gespielt war, buchten 23 Fußballer der Gilchinger Zweiten einen gemeinsamen Urlaub auf Mallorca – und zwar genau in dem Zeitraum, in dem sie als Zweitplatzierte eine Aufstiegsrelegation hätten bestreiten müssen. Doch die Gilchinger waren sich sicher, nicht den Umweg gehen zu müssen. Und sie behielten Recht. Das Team von Robert Brand blieb bisher in der kompletten Meisterrunde ungeschlagen und feierte am Freitag dank eines 5:0-Derbysiegs in Oberalting bereits zwei Spieltage vor Saisonende Meisterschaft und Aufstieg. „Sie haben sich selbst unter Druck gesetzt, aber sie haben auch geliefert“, sagte der zufriedene Trainer. Nun hat er im „verflixten siebten Jahr“ (Brand) seit dem Aufstieg in die Kreisklasse endlich den ersehnten Sprung in die Kreisliga geschafft. „Jetzt sind wir als einziger Verein im Landkreis mit der zweiten Mannschaft in der Kreisliga“, sagte Brand stolz.

„Jeder wollte ein Tor schießen“ – Gilching II macht Aufstieg mit souveränem Sieg klar

Schon vor dem Auswärtsspiel beim in der Aufstiegsrunde noch punktlosen und seit Wochen sogar torlosen Schlusslicht hatte kaum noch ein Zweifel an der Gilchinger Meisterschaft bestanden. Dennoch bereiteten sich die Gäste gewissenhaft vor. „Wir konnten in dem Spiel nur verlieren“, so Brand, dessen Mannschaft sich im Hinspiel lediglich zu einem knappen 1:0-Sieg gequält hatte. Diesmal wurde der Favorit seiner Rolle gerecht und feierte einen standesgemäßen Erfolg. „Sie hätten auch noch höher gewinnen können“, gab Oberalting-Trainer Okan Keklik zu. Schon nach sechs Minuten schoss Maximilian Michl die Gäste in Führung. Zwar vergab Lukas Hornung einen Strafstoß, doch in der 32. Minute erhöhte Kapitän Patrick Lindermeier auf 2:0. Im zweiten Durchgang nahmen die Gilchinger nicht den Fuß vom Gaspedal. „Jeder wollte ein Tor schießen“, sagte Brand. Erneut Michl, Alexander Kreim und Fabian Boitin schraubten das Ergebnis in die Höhe. Oberalting schwächte sich durch einen Platzverweis gegen Eric Schröter und eine Zeitstrafe gegen Maximilian Sölter zudem selbst und war zwischenzeitlich nur zu neunt.

„Absolut verdiente Meisterschaft“ – Spieler von Gilchings Reserve feiern ausgelassen

Nach dem Beginn der Feierlichkeiten auf dem Platz des Rivalen ging es weiter ins Vereinsheim nach Gilching, wo bis in die frühen Morgenstunden gefeiert wurde. „Um 4 Uhr hat es sich etwas ausgedünnt, aber nur, weil das ganze Team am nächsten Morgen um 10 Uhr geschlossen zum Stadelfest nach Hechendorf weitergezogen ist“, berichtete Brand. Die in dieser Saison im Derby viermal unterlegenen Oberaltinger, deren Kader aktuell etwa halb so groß ist wie das Gilchinger Aufgebot, zeigten sich als faire Verlierer. „Herzlichen Glückwunsch an Gilching zu einer absolut verdienten Meisterschaft“, sagte Keklik. Er betrachtete die Feierlichkeiten des Rivalen als Ansporn. „Aktuell geht es für uns nur ums Überleben. Aber wir werden uns verstärken und wollen nächste Saison selbst wieder etwas zu feiern haben“, so Keklik. (te)