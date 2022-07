TSV Gräfelfing: Niederlage bei Testspiel in Landsberg

Teilen

TSV-Trainer Sascha Polecki beobachtet das Spielgeschehen seiner Mannschaft. © Dagmar Rutt - info@digidag.de

Im Testspiel gegen den FT Jahn Landsberg geht das System von TSV Trainer Sascha Polecki nicht auf und man muss eine Niederlage hinnehmen.

Gräfelfing – Testspiele sind dazu da, um etwas auszuprobieren. Das taten auch die Kreisliga-Fußballer des TSV Gräfelfing am Samstag, in einem kurzfristig angesetzten Testspiel bei der FT Jahn Landsberg – und verloren am Ende mit 1:3.

Im ersten von drei Dritteln – auf diese besondere Aufteilung hatte man sich mit dem Gegner vorab geeinigt – agierten die Gräfelfinger mit einer Dreierkette. Da es nach 30 Minuten 0:3 stand, stellte TSV-Trainer Sascha Polecki nüchtern fest: „Das hat nicht so hingehauen.“ Anschließend stellten die Wölfe jedoch ihr System um, kamen besser ins Spiel und verkürzten durch Jefrey Addae immerhin auf 1:3. Im letzten Drittel war dann etwas die Luft raus, was Polecki angesichts der harten ersten Trainingswoche inklusive eines ersten Testspiels bei Bezirksligist SC Unterpfaffenhofen-Germering (0:2) aber verschmerzen konnte. „Unter dem Strich waren beide Tests in Ordnung. Im Moment geht es erst einmal ums Reinkommen und um die Laufarbeit“, so Polecki. Trotz des diesmal missglückten Versuchs ist ein Einsatz der Dreierkette in Zukunft nicht ausgeschlossen.

Bis zum Ligastart Ende August haben die Gräfelfinger noch einige Zeit, verschiedene Taktiken und Systeme auszuprobieren. Die nächste Gelegenheit dazu bietet sich heute Abend. Dann ist Bezirksligist MTV Berg zu Gast im Würmtal (19 Uhr, Hubert-Reißner-Straße). (Tobias Empl)