TSV Grafing: Negativserie gestoppt

Teilen

Die Frauen vom TSV Grafing holen endlich wieder einen Zähler. © S. Hecken

Am Samstag waren die Fußballerinnen des TSV Grafing bei der SG Polling/Mühldorf zu Gast. Dort gab es durch das 1:1.-Unentschieden den ersten Zähler seit drei Spielen.

SG Polling/Mühldorf – TSV Grafing 1:1 - Nach drei aufeinanderfolgenden Niederlagen konnten die Bezirksligafußballerinnen des TSV Grafing die Ergebnistalfahrt stoppen. Weil Kellernachbar SV Dornach parallel in Neubeuern mit 2:1 gewinnen konnte, bewahrte das 1:1-Remis in Polling die Grafingerinnen jedoch nicht davor, die Rote Laterne zu übernehmen. Der Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz beträgt nunmehr sieben Zähler. Elisabeth Oswald hatte die Bärenstädterinnen gegen die SG Polling/Mühldorf in Führung gebracht (18.), die jedoch nur neun Minuten lang Bestand hatte. Ein erneuter Führungstreffer gelang der Elf von TSV-Trainer Robert Haseitl nicht, der für eine Spielanalyse nicht zu erreichen war. (bj)

Grafing: Moleh, Seibold, Köll, Oswald, Brandl, Garnreiter, Bürgmayr, Friedl, Teuschler, Riedl; Schott, Huber.