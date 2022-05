TSV Grafing: „Unter anderen Umständen geil“ – Punktgewinn gegen Favoriten

Muss auf Patzer des direkten Verfolgers hoffen: Der TSV Grafing. © TSV Grafing

Der TSV Grafing erkämpfte sich am Sonntag beim haushohen Favoriten und Tabellenzweiten FC Phönix München ein 1:1-Unentschieden.

München/Grafing - Unter anderen Umständen, meinte Grafings Trainer Alex Salem nach dem 1:1-Remis bei Phönix München, „wäre das ein richtig geiler Punkt für uns gewesen.“ So aber müssen die Bärenstädter nun am Dienstag auf einen Patzer von Verfolger Forstinning II hoffen, „um überhaupt noch eine Chance aufs Halbfinale, also unser direktes Duell um den Relegationsplatz, zu bekommen“.

Denn mit Meister Srbija wartet vorher noch der härteste Brocken der Liga auf Salems Team. Insofern war die Stimmung im Grafinger Lager gemischt. Eine „top Mannschaftsleistung“ auf der einen, ein bitter Punktverlust auf der anderen Seite. Selbst nach dem Rückstand (29.) machten die Gäste dem Favoriten das Leben mit hohem läuferischen Aufwand schwer und wurden dafür nach 62 Minuten durch den Ausgleichstreffer von Philipp Nothegger belohnt. „Phönix hätte danach noch zweimal ein Tor machen können, war aber merklich mit dem Punkt zufrieden“, trauerte TSV-Coach Salem indes Bernhard Hilgers Freistoß nach, der an die Phönix-Latte klatschte (80.). bj

Grafing: Lanzl, Nothegger, Leißner, K+B Hilger, Bauer, Huber, Esterl, Geissler, Keller, Ladner; Ühlein, Ziemba, Harttung, Richter.