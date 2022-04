Grünwald kassiert erste Niederlage 2022

Von: Umberto Savignano

Teilen

Jordi Woudstra vergab die Chance zur frühen Grünwalder Führung. © Brouczek

Jordi Woudstra vergab die Chance zur frühen Grünwalder Führung. Foto: Robert Brouczek

Grün-Weiße unterliegen dem Abstiegskandidaten Aiglsbach 1:3

Grünwald – Gegen den hochmotivierten Abstiegskandidaten TV Aiglsbach musste sich der TSV Grünwald erstmals in diesem Jahr in einem Landesligaspiel geschlagen geben. „Unterm Strich war es gerecht“, kommentierte Grünwalds Sprecher Günter Haase die 1:3 (0:2)-Heimpleite.

Die Gäste, die mit etlichen lautstarken Fans, Trommler inklusive, angereist waren, machten gleich mächtig Dampf. Stefan Liebler verfehlte in der ersten Minute das Grünwalder Gehäuse nur knapp. „Man hat gemerkt, dass es für sie um viel geht, sie sind sofort voll draufgegangen“, sagte Haase, der aber auch Chancen seiner Mannschaft sah, etwa durch Jordi Woudstra, der an Torwart Dominik Bals scheiterte (6.). Wenig später lag der Ball nach einem schönen Grünwalder Angriff in Aiglsbachs Kasten, aber Schütze Dimitrios Vourtsis stand angeblich im Abseits (14.). „Eine knappe Entscheidung“, meinte Haase. Vourtsis hatte auch die nächste Großchance, wollte sich nach Woudstras Zuspiel den Ball aber noch zurecht legen statt direkt abzuziehen, konnte so noch abgeblockt werden (18.).

Dann waren wieder die Niederbayern am Zug: Lieblers Freistoß konnte Leopold Bayerschmidt noch parieren (25.), eine Minute später war der TSV-Keeper dann nach einem Stellungsfehler in der Abwehr allerdings geschlagen: Manfred Gröbers Versuch wehrte er noch ab, doch Liebler versenkte den Nachschuss (26.).

Und es kam, nachdem Woudstra zwei weitere Chancen hatte liegen lassen (32., 40.), praktisch mit dem Pausenpfiff noch schlimmer für die Grünwalder: Bayerschmidt konnte Gröber nur durch ein Foul stoppen, Liebler verwandelte den fälligen Strafstoß zum 0:2 (45.). „Wir wollen schon auch, aber man merkt, dass Aiglsbach die Punkte unbedingt braucht. Und dafür, dass sie auf einem Abstiegsplatz stehen, sind sie nicht so schlecht“, zollte Haase dem Gegner zur Pause seinen Respekt. Die Hoffnung wollte er aber noch nicht aufgeben: „Wir haben noch 45 Minuten.“

Tatsächlich drängten die Isartaler auf den Anschluss, doch der starke Bals vereitelte alle Möglichkeiten. Mit Lieblers drittem Streich (78.) war dann die erste TSV-Niederlage nach einer Serie von fünf Siegen und einem Remis besiegelt. Der Ehrentreffer durch Vourtsis (88.) kam zu spät. „Wir hatten in der zweiten Halbzeit einige Chancen, die Aiglsbacher aber auch. Deshalb war ihr Sieg nicht unverdient“, räumte Haase ein. „Heute war einfach nichts drin.“

Ein wenig litten die Grünwalder vielleicht auch unter den Corona-Nachwirkungen: Einige genesene Spieler, wie Kapitän Tobias Schöglmann oder Thomas Meyer, waren noch nicht fit genug für einen Einsatz. UMBERTO SAVIGNANO

TSV Grünwald – TSV Aiglsbach 1:3 (0:2)

TSV Grünwald: Bayerschmidt - Bornhauser, Hippacher (46. M. Koch), Kreuzeder (62. Tschaidse), Th. de Prato, Niggl, F. Traub (46. Wörns), Buchta, Arkadas (71. Sammer), Vourtsis, Woudstra Tore: 0:1 Liebler (26.), 0:2 Liebler (45. +1, Foulelfmeter), 0:3 Liebler (78.), 1:3 Vourtsis (88.)