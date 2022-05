TSV Karlsfeld: Nach Pokalsieg nun beim Fünften zu Gast - „Ohne Druck, aber mit Spaß“

Konnten gegen den ASV Dachau den Sparkassencup holen: Die Kicker vom TSV Karlsfeld. © HAE

Der TSV Eintracht Karlsfeld ist am Samstag (14 Uhr) beim TuS Holzkirchen zu Gast. Beim Spiel Tabellenfünfter gegen Vierter geht es um nichts mehr.

Karlsfeld - Viel Grund zu feiern hatten die Landesliga-Kicker des TSV Eintracht in der Rückrunde nicht. Also haben sie in der zurückliegenden Woche, nach ihrem Finalsieg im Sparkassencup gegen den ASV Dachau, die Nacht zum Tag gemacht. Das Abschlusstraining vor der Partie beim TuS Holzkirchen am Samstag ist ausgefallen.

Das heißt aber nicht, dass die Karlsfelder die Aufgabe nicht ernsthaft angehen werden. Ein Punkt gegen den Tabellennachbarn reicht, um diese Saison auf Rang vier abzuschließen. „Druck auf die Jungs werden wir aber nicht aufbauen. Sie sollen Spaß haben“, sagt Trainer Jochen Jaschke.

Kein Druck für die Karlsfelder in der Saisonschlussphase

Druck ist im Saisonendspurt ein Tabuwort in Karlsfeld. Lange in dieser Saison waren die Karlsfelder in einer Situation, in der jede Aktion entscheidend sein konnte im Rennen um den Aufstieg. Nun wollen die Kicker wieder Freude haben und keinen Ballast auf ihren Schultern tragen. Am vergangenen Mittwoch sind sie im Pokalfinale gegen den ASV Dachau aber als klarer Favorit noch einmal in diese Drucksituation gerutscht.

„Die Dachauer sind ja nicht mit ihrer ersten Mannschaft aufgelaufen. Wir konnten uns nur blamieren“, erzählt Jaschke. Seine Mannschaft tat sich beim 3:1-Erfolg lange schwer. „Die Stimmung in der Kabine war zunächst etwas getrübt, ist aber nach und nach ausgelassener geworden“, so der Karlsfelder Trainer. Also wurde gefeiert: „Die Jungs sind nach München gefahren und waren dort noch bis in die Nacht unterwegs.“ Haben sie sich verdient.

Kehl und Sattelberger fehlen beruflich - Luft raus bei beiden Mannschaften

Dass Lorenzo Kehl und Pascal Sattelberger in Holzkirchen fehlen werden, hat aber nichts mit den Feierlichkeiten zu tun. Kehl, der in den vergangenen Wochen auf der Sechserposition gute Leistungen gezeigt hat, fehlt wegen seines Studiums. Sattelberger, einer der Torschützen im Pokal, muss als Werkstudent bei Sky Highlight-Clips zum letzten Bundesliga-Spieltag schneiden. Dafür kehren Thomas Ettenberger und Philip Lorber in den Kader zurück.

Es deutete vieles darauf hin, dass die Entscheidung über Platz vier am vorletzten Spieltag in Holzkirchen fallen wird. Der TuS punktete in der Rückrunde ähnlich schwach wie die Karlsfelder, am vergangenen Wochenende kam der Tabellenfünfte beim Abstiegskandidaten Kirchheimer SC gar mit 1:6 unter die Räder. Wohl auch eine Folge des Mammutprogramms mit sieben Spielen in drei Wochen. „Bei Holzkirchen scheint die Luft auch ein bisschen raus zu sein“, vermutet Jaschke. „Wir fahren ganz locker hin und versuchen, ein gutes Spiel zu machen. Ohne Druck, aber mit Spaß“, so Jochen Jaschke weiter.