Mölders und Hutterer verlängern beim TSV Landsberg: „Zwischen uns passt kein Blatt Papier“

Von: Vinzent Fischer

Verlängern beide ligaunabhängig beim TSV Landsberg: Die Spielertrainer Mike Hutterer (links) und Sascha Mölders. © IMAGO / Ulrich Wagner / regiopictures (Montage)

Seit dieser Saison bilden Sascha Mölders und Mike Hutterer das Spielertrainer-Duo beim TSV Landsberg. Beide bleiben auch in der neuen Saison – ligaunabhängig.

Landsberg – Der TSV Landsberg stellt die Weichen für die kommende Saison. Das Spielertrainer-Duo aus Sascha Mölders (38) und Mike Hutterer (33) verlängert seinen Vertrag bei den Lechstädtern. Damit beendet Mölders auch die Spekulationen um seine Zukunft.

Der Ex-Profi wird gemeinsam mit Hutterer auch in der kommenden Saison das hochkarätig besetzte Team des TSV Landsberg trainieren. Und zwar ligaunabhängig, wie der Verein in einer Mitteilung erklärte. Noch im Februar wollte er sich im Interview mit unserer Redaktion nicht festlegen: „Wir sind in Gesprächen. Alles ist offen.“ Jetzt ist der Deal in trockenen Tüchern.

TSV Landsberg: Zwischen Mölders und Hutterer „passt kein Blatt Papier“

Schon im Winter seien die Rahmenbedingungen mit dem Trainergespann geklärt gewesen, teilte der Verein mit. „Wir sind stolz und glücklich, dass wir die Beiden nicht lange überzeugen mussten, ein Teil von uns zu bleiben“, sagt Abteilungsleiter Sebastian Gilg. „Wir sind absolut zufrieden mit der Zusammenarbeit, sowohl als Spieler als auch als Trainer, sowie mit dem Umgang mit dem Gesamten.“

„Für mich hat sich die Frage nicht gestellt, ob ich mit diesem Trainerteam weiter mache, zwischen uns passt kein Blatt Papier“, freut sich Mike Hutterer über die Fortführung der Zusammenarbeit. Trotz des hochkarätigen Kaders wird der TSV Landsberg sein großes Saisonziel wohl verpassen. Der Aufstieg in die Regionalliga ist angesichts von fünf Punkten Rückstand auf den Tabellenzweiten FC Memmingen bei noch zwei verbleibenden Spielen äußerst unwahrscheinlich geworden.

„Wir haben unsere Schwachpunkte analysiert“: Mölders und Co. planen die neue Saison

Davon geht auch der TSV Landsberg aus und spricht von „noch zwei schweren Spielen, bevor die Saison beendet ist.“ Stattdessen rüsten sich die Lechstädtern schon für die neue Saison. Die Kaderplanung sei „fast komplett abgeschlossen.“ Heißt bei Sascha Mölders im Klartext: „Wir haben unsere Schwachpunkte der aktuellen Saison analysiert und darauf reagiert.“

Welche Neuzugänge die beiden Spielertrainer nach Landsberg locken konnten, ist noch nicht bekannt. Bayernliga-Goalgetter und Ex-Profi Nico Karger (30) vom FC Deisenhofen soll vor einem Wechsel zum TSV stehen. Nach der Wechselpanne im Winter, die das Aus von Ex-Manager Jürgen Meissner einleitete, wird auch Amar Cekic (30) zur Mannschaft stoßen. Dann wollen die Landsberger einen neuen Anlauf zum Regionalliga-Aufstieg wagen. (vfi)