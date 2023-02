„Das ein oder andere Bier ist erlaubt“: TSV Landsberg will über Mallorca in die Regionalliga

Von: Vinzent Fischer

„Das ein oder andere Bierchen ist erlaubt“, meint TSV-Landsberg-Spielertrainer Sascha Mölders. © IMAGO/Ulrich Wagner

Der TSV Landsberg ist zum Trainingslager nach Mallorca geflogen. Auf der Ferieninsel will das Team den Grundstein für den Regionalliga-Aufstieg legen.

München/Palma de Mallorca – Neun Punkte trennen den TSV Landsberg vom Bayernliga-Tabellenführer SV Schalding-Heining. Trotzdem ist das Ziel der Mannschaft um die beiden Spielertrainer Sascha Mölders/Mike Hutterer mehr als deutlich definiert. Noch in dieser Saison soll der Aufstieg in die Regionalliga gelingen. Dazu geht‘s für die Landsberger ins Trainingslager auf die spanische Ferieninsel Mallorca.

TSV Landsberg: Zwei Neuzugänge mit an Bord nach Mallorca

Zwei Neuzugänge saßen bei den Landsbergern im Flieger in Richtung Balearen. Mit Nico Helmbrecht ist Manager Jürgen Meissner ein echter Transfer-Coup geglückt. Der erfahrene Ex-Löwe kam vom Regionalligisten SV Wacker Burghausen und soll künftig die offensive Außenbahn beackern. Neu im Tor steht ab sofort Neuzugang Fabio Rasic (20). Der Transfer von Amar Cekic scheiterte hingegen auf der Zielgeraden.

Für das junge Torwart-Duo um Rasic und Abdoulaye Gueye (19) haben sich die Landsberger weitere Verstärkung geholt: Ex-Bundesliga-Torwart Holger Gehrke (u.a. Schalke 04) wird das Training der Keeper auf Mallorca begleiten. Endlich mittrainieren kann außerdem wieder Daniel Leugner, der sich in der Sommervorbereitung schwer verletzt hatte. Er ist quasi wie ein Neuzugang für die Landsberger.

Sascha Mölders hat einen engen Draht zu Mallorcas Partyschlager-Sängern

Das Spielertrainer-Duo schwärmt von den Bedingungen im Urlaubsparadies. Auf Mallorca wird vor allem der Teamgeist beschworen. Sogar einen eigenen Koch haben die Landsberger Fußballer für ihr Trainingslager engagiert. „Überragend“, findet das Sascha Mölders, dem das Trainingslager besonderen Spaß bereitet. „Wir brauchen uns um nichts zu kümmern, da ist dann abends beim Kartenspielen das ein oder andere Bierchen erlaubt und die Stimmung dementsprechend ausgelassen“, wird Mölders in einer Vereinsmitteilung zitiert.

Womöglich geht es für die Mannschaft auch zum ein oder anderen Teamausflug in das mallorquinische Nachtleben. Der Draht von Mölders zu den Stars und Sternchen der Party-Hochburg Mallorca ist kurz. Eine enge Verbindung besteht etwa zum Produzent und Partyschlager-Star Matthias Distel, alias Ikke Hüftgold.

TSV Landsberg: Pflichtspielauftakt am 3. März gegen TSV 1860 Rosenheim

Mit dem Sänger Kreisligalegende legte Mölders sogar seine eigene Variante des Kult-Songs über den Bundesliga-Stürmer Anthony Modeste auf. Eine Bedingung stellen die Trainer ihren Schützlingen aber trotzdem: „So lange natürlich morgens um 7 Uhr alle wieder zur ersten Einheit parat stehen, gibt es von uns keine Auflagen.“

Am 4. März wird es für die Fußballer des TSV Landsberg in der Bayernliga Süd dann wieder ernst. Zum Pflichtspielauftakt nach der Winterpause geht es gegen den Absteiger TSV 1860 Rosenheim. Die Rosenheimer spielten vergangene Saison noch in der Regionalliga, die Landsberger wollen genau dorthin. (vfi)