TSV Moosach: „Viele Chancen, aber haben den Ball nicht reingemacht“ - Rot ist Wendepunkt

Hatten schon wieder nichts zu bejubeln: die Jungs vom TSV Moosach verlieren gegen Waldtrudering ihr siebtes Spiel in Folge. © Christian Riedel / fotografie-ri

Das Heimspiel gegen den TSV Waldtrudering II war aus Moosacher Sicht mit der Hoffnung verbunden, zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen.

Moosach – Erstens die Niederlagenserie zu stoppen und sich zweitens einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf vom Leib halten. Kurz vor dem Halbzeitpfiff wurde das Moosacher Vorhaben vereitelt: Abwehrspieler Florian Sewald sah für eine klassische Notbremse die Rote Karte (43.) und Waldtrudering ging kurz darauf per Freistoß mit 1:0 in Führung (45.).

In Abwesenheit von TSV-Trainer Günther Lehner sei die Stimmung in der Kabine zunächst am Boden gewesen, erzählt Abteilungsleiter Jürgen Werner. „Wir hatten so viele Chancen, haben den Ball aber nicht reingebracht.“ Der aktuell verletzte Spieler und Aushilfscoach Tobias Hainthaler schien zwar die richtigen Worte für die in Unterzahl agierende Heimelf gefunden zu haben. Nach dem laut Werner abseitsverdächtigen 0:2 (62.), war für die Heimelf jedoch nicht mehr als ein sehenswertes Freistoßtor durch Bernhard Mäusl zum 1:2-Endstand drin (64.). (bj)

Moosach: Hoffmann, Sewald, Bataller, Guzman, M.Hainthaler, Goblitschke, Mayr, Mäusl, Bruckmoser, Stürzer, Höher; Papa, Niebler, Friedl, Hauser.