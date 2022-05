TSV Neuried: 0:5 nach 33 Minuten! Aufholjagd wird nicht belohnt

Mit 4:6 geschlagen geben mussten sich Neurieds Bezirksoberliga-Fußballerinnen um Alexandra Höhne (r.). Foto: Dagmar Rutt © Dagmar Rutt

So schlecht wie am Mittwochabend gegen den FSV Höhenrain sind die Bezirksoberliga-Fußballerinnen des TSV Neuried schon lange nicht mehr in eine Partie gestartet.

Neuried – Nach fünf Gegentoren innerhalb von 33 Minuten legte das Team von Trainer Florian Adam zwar noch eine furiose Aufholjagd hin, doch am Ende setzten sich die Gäste mit 6:4 durch. Adam war nicht nur mit der Anfangsphase, sondern mit der gesamten Partie unzufrieden.

„Wir haben es taktisch nicht gut gemacht, die Abstände waren viel zu groß“, analysierte er. Aus Respekt vor der schnellen Gäste-Angreiferin Carina Schreiner ließ sich die Neurieder Viererkette tief fallen, riss dadurch aber ein zu großes Loch im Mittelfeld. Auch kämpferisch war Höhenrain überlegen, zudem hatte Torhüterin Hanna Lenge nicht ihren besten Tag erwischt.

Immerhin zeigten die Gastgeberinnen nach den Gegentoren durch Sandra Ott (3), Schreiner sowie Lisanne Röhrdanz Moral und nahmen den Kampf an. Durch Matea Karavla (41.), Cäcilia Detsch (50., 54.) und Nina Zick (88.) kam der TSV sogar noch in die Nähe eines Punktgewinns, ehe Ott in der Nachspielzeit per Strafstoß für die Entscheidung sorgte. (te)

TSV Neuried – FSV Höhenrain 4:6 (1:5)

TSV Neuried: Lenge; Kreisel, Höhne, Krenzi, Grassow, Richter, Imsirovic, Schürle, Detsch (C), Kühne, Karavla; Grintz, Oberst, Zick

Tore: 0:1, 0:2 Ott (9., 17./FE), 0:3 Schreiner (27.), 0:4 Röhrdanz (31.), 0:5 Ott (33.), 1:5 Karavla (41.), 2:5, 3:5 Detsch (50., 54.), 4:5 Zick (88.), 4:6 Ott (90.+2/FE)