Beispiel FC Schalke 04 als Mutmacher: Kann sich TSV Neuried III im Abstiegsrennen zurückkämpfen?

Den Klassenerhalt fest im Blick: Trainer Tobias Rehse glaubt fest daran, dass sein TSV Neuried III den Klassenerhalt noch bewerkstelligen kann – trotz bislang miserabler Punktausbeute. A-Foto: Dagmar Rutt © DAGMAR RUTT

Gerade einmal acht Punkte hat die dritte Herrenmannschaft des TSV Neuried in dieser A-Klassen-Saison bisher geholt. Noch glaubt man aber an den Klassenerhalt.

Neuried – Fünf Punkte beträgt der Rückstand des Vorletzten der A-Klasse 3 auf den ersten Nichtabstiegsplatz, auf dem sich aktuell die Sportfreunde Pasing befinden. Der Viertletzte, die DJK Pasing II, ist sogar schon neun Punkte weg.

Doch es kommt immer darauf an, aus welcher Perspektive man die Dinge betrachtet. Der langjährige Trainer der Neurieder Dritten, Tobias Rehse, hat keine Lust auf Schwarzmalerei. „Immerhin geht es um etwas, und wir haben ein Ziel vor Augen. Wenn wir am Ende der Saison den Nicht-Abstieg schaffen würden, wäre das richtig geil“, sagt Rehse vor dem ersten Pflichtspiel im neuen Jahr am Samstag gegen den BSC Sendling (16.30 Uhr, Am Sportpark).

„Wir sind gut genug, um in der A-Klasse mitzuhalten“ – Rehse glaubt fest an die Qualität seiner Mannschaft

Anders als in der vergangenen Spielzeit, als die Mannschaft nach der Winterpause den Klassenerhalt bereits so gut wie sicher hatte und die Saison eher dahinplätscherte, hat seine Mannschaft diesmal elf Endspiele vor der Brust. Und dass man eine Mannschaft niemals zu früh abschreiben sollte, zeigt aktuell das Beispiel des FC Schalke 04 in der Bundesliga, der sich nach einer Katastrophen-Hinrunde mit einer Serie von acht Spielen ohne Niederlage im Abstiegskampf zurückgemeldet hat. Die Qualität für eine Wende sieht Rehse bei seinem Team definitiv. „Wir sind gut genug, um in der A-Klasse mitzuhalten“, sagt er.

Allerdings weiß er auch, dass die Aufgabe alles andere als leicht wird. Zu schwach präsentierte sich seine Mannschaft bisher über weite Strecken der Saison. „Vorne machen wir die Tore nicht und hinten kriegen wir sie rein“, fasst Rehse die Misere zusammen. Außerdem sei das Niveau in der A-Klasse im Vergleich zur vergangenen Saison gestiegen. Die bisher erbeuteten acht Punkte hätten damals kurioserweise bereits ausgereicht, um die Klasse zu halten. Das wird in dieser Spielzeit nicht der Fall sein. Damit die Mannschaft an eine Aufholjagd glaubt, werde besonders der Start entscheidend sein, sagt Rehse. „Wenn wir die ersten Spiele positiv gestalten, ist es gleich in den Köpfen drin, dass noch etwas geht.“

„Wir hätten uns schon etwas mehr engagieren können“ – in der Vorbereitung überzeugte Neuried nicht

Allerdings bietet die Vorbereitung nicht unbedingt Anlass zu riesigem Optimismus. „Dafür, dass wir so weit unten stehen, hätten wir uns schon noch etwas mehr engagieren können“, sagt der TSV-Trainer. Nach einem 1:1-Unentschieden gegen die FC Sportfreunde II (B-Klasse) und einem 3:2-Sieg gegen FV Hansa Neuhausen (A-Klasse) endete die Generalprobe mit einer 0:3-Niederlage beim B-Klassisten TSV Feldafing ziemlich ernüchternd. „Das Spiel hätten wir uns sparen können“, sagt Rehse.

Doch auf eine misslungene Generalprobe folgt bekanntlich oft eine gelungene Premiere. Gegner Sendling mischt zwar noch oben mit und hat sich im Winter mit Ex-Profi Savio Nsereko prominent verstärkt, doch bei der 1:3-Pleite im Hinspiel erschien die Mannschaft Rehse durchaus schlagbar – und auch, ob Nsereko wirklich zum Einsatz kommt, ist fraglich.

Abgesehen von Unterstützung aus der Altherrenmannschaft ist der TSV Neuried III recht jung aufgestellt

Auf derart prominente Namen können die Neurieder zwar nicht zurückgreifen, in der Vergangenheit liefen etwa mit Florian Kröss oder Nicolas Höhne immer mal wieder ehemalige Landesligaspieler für die Neurieder Dritte auf. Im Notfall kann Rehse auch in der Rückrunde auf Unterstützung aus der Altherrenmannschaft zählen.

Ansonsten verfügt er über ein recht junges Team. „Bis auf Louis Wegmann und Thomas Seeger haben wir wenige erfahrene Spieler, die laut sind und das Team anführen“, sagt Rehse. Er hofft, dass auch die jungen Spieler noch mehr aus sich herausgehen und sich gegenseitig pushen. Schließlich hat seine Mannschaft in den kommenden Wochen ein klares Ziel vor Augen.

Vorbereitungsprogramm

Testspiele: FC Sportfreunde II - TSV Neuried III 1:1, TSV Neuried III - FV Hansa Neuhausen 3:2, TSV Feldafing - TSV Neuried III 3:0

Erstes Punktspiel: TSV Neuried III - BSC Sendling (Samstag, 16.30 Uhr)