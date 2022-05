Kurioses 10-Tore-Spektakel zwischen Neuried und Höhenrain - Pöcking mit Überraschungssieg

Nur in dieser Szene hinterhergelaufen: Der FSV Höhenrain um Melanie Seichter (l.) schlug Neuried 6:4. © Dagmar Rutt

Die Fußballerinnen des FSV Höhenrain zeigten gegen den TSV Neuried, warum sie um den Landesligaaufstieg mitspielen wollen. Außerdem traf der SC Pöcking-Possenhofen auf den FC Puchheim.

Bezirksoberliga Damen

TSV Neuried – FSV Höhenrain 4:6 - „Das war fantastisch.“ Trainer Werner Söckler war vom Auftritt seiner Höhenrainer Fußballerinnen in den ersten 40 Minuten begeistert. Gegen die spielstarken Neuriederinnen zeigte der FSV eindrucksvoll seine Ambitionen, bis zum Schluss um den Aufstieg in die Landesliga mitspielen zu wollen.

Nach Treffern von Sandra Ott (3), Carina Schreiner und Lisanne Röhrdanz führten die Gäste mit 5:0. Erst in der 41. Minute durften auch die Würmtalerinnen ein Tor bejubeln. Im Gefühl des sicheren Sieges wurde Höhenrain nach der Pause jedoch nachlässig. Schnell kam der TSV bis auf 3:5 heran. „Das kann ich meiner Mannschaft nicht verübeln. So etwas passiert schon mal, wenn man so deutlich führt“, sagte Söckler. Richtig zittern mussten die Gäste aber nicht mehr. Zwar gelang Neuried in der 88. Minute das 4:5, doch kurz darauf wurde Schreiner bei einem Konter gefoult. Ott blieb cool und versenkte den Strafstoß zu ihrem vierten Tor des Tages. „Wir haben es zwar nicht mehr selbst in der Hand, doch wenn die anderen patzen, wollen wir da sein“, verkündete Söckler hinsichtlich des Aufstiegskampfes.

Bezirksliga Damen

SC Pöcking-P. – FC Puchheim 3:2 - Der FC Puchheim bleibt der Lieblingsgegner des SCPP. Bis auf ein Unentschieden konnten die Fußballerinnen vom Westufer des Starnberger Sees alle Duelle gewinnen. Am Mittwoch überraschten sie mit einem 3:2 (1:1) gegen den klar favorisierten Tabellenfünften. „Die Mädels wollten den Sieg heute unbedingt“, sagte Pöckings Interimstrainerin Claudia Schwarz.

Nach nervösem Beginn und Rückstand (10.) blieb die Körpersprache positiv. Kurz vor der Pause gelang Fanny Durach durch einen Abstauber der verdiente Ausgleich. In der zweiten Halbzeit drehten die Pöckingerinnen so richtig auf. „Das war überragend“, schwärmte Schwarz. Ein Eigentor (50.) und ein Schuss aus der zweiten Reihe von Bernadette Ley (54.) brachten den Sportclub innerhalb weniger Minuten mit 3:1 in Front. Danach ließen die Kräfte etwas nach, doch die Gastgeberinnen ließen nur noch einen Gegentreffer zu (81.).