TSV Neuried: Zwischen anhaltender Krise, Duell gegen den Spitzenreiter und Rückkehr der Routiniers

Der TSV Neuried steckt in der Krise, und nun kommt auch noch Tabellenführer SC Oberweikertshofen in den Sportpark. Mut macht das Hinspiel – und die Rückkehr der Routiniers.

Neuried – Nur einen Punkt konnte der TSV Neuried in den vergangenen fünf Spielen sammeln. Eine derart lange Phase ohne Sieg musste der Fußball-Bezirksligist seit dem Abstieg aus der Landesliga 2019 nicht mehr erleben. Spätestens seit der 1:2-Niederlage nach 1:0-Führung gegen den MTV Berg am Mittwochabend ist klar: Der TSV steckt in der Krise. „Obwohl wir auch viele Dinge richtig machen, läuft es einfach nicht“, stellt Trainer Josip Hrgovic fest und erinnert an Weltmeister Andreas Brehme. Der hatte es einst mit den Worten auf den Punkt gebracht: „Haste Scheiße am Fuß, haste Scheiße am Fuß.“ Passender könne man die aktuelle Lage nicht beschreiben, sagt Hrgovic vor dem Heimspiel gegen Tabellenführer SC Oberweikertshofen am Samstag (14 Uhr, Am Sportpark).

Die Schwierigkeiten sind nicht nur selbst verschuldet. Nachdem Neuried wegen zahlreicher Corona-Fälle die ersten beiden Spiele nach der Winterpause verlegt hatte und das Heimspiel gegen Berg wegen des Wintereinbruchs ebenfalls nicht planmäßig hatte stattfinden können, hätte man das Mittwochabend-Spiel gerne auf Mai geschoben. Gerade für die nach Corona-Erkrankungen zurückgekehrten Spieler sind mehrere Englische Wochen alles andere als optimal. Doch der Bayerische Fußball-Verband (BFV) stellte sich trotz Berger Zustimmung quer. „Das interessiert die überhaupt nicht“, sagt Hrgovic. Er fordert dennoch, das Beste aus der Situation zu machen.

Straffes Programm zehrt an den Kräften

Dass der Abstand auf die Relegationsplätze gesunken ist, hat auch der TSV-Coach registriert. Neuried muss langsam anfangen zu punkten. Die Tabellensituation steht für Hrgovic im Moment aber nicht im Vordergrund. „Wir hatten viele Spiele in kurzer Zeit und müssen schauen, dass die Spieler gesund da durchkommen. Nach dem Oberweikertshofen-Spiel können wir mal durchatmen und uns Gedanken machen, wie viele Punkte wir noch brauchen.“

Gegen Berg leistete sich Neuried nach gutem Start zu viele Fehler in der Defensive und agierte vorne nicht zwingend genug. Um für mehr Torgefahr zu sorgen, könnten in den kommenden Wochen zumindest ab und an zwei Routiniers helfen, die am Mittwochabend ein überraschendes Comeback feierten: Florian Kröss (33) und Aufstiegs-Kapitän Nicolas Höhne (32). Höhne wird voraussichtlich auch am Samstag im Kader stehen. Innenverteidiger Malvin Begaj fehlt dagegen aus beruflichen Gründen, Keeper Konstantin Kühnle fällt mit einer Knieverletzung weiterhin aus. Mut macht das Hinspiel: Damals gewann Neuried dank eines Treffers von Patrick Gegenbauer mit 1:0.

