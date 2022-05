TSV Poing: Halbzeit-Sieg in Unterzahl - am Ende aber trotzdem deutliche Niederlage

Poings Torhüterin Anna Maria Scherzl, hier beobachtet von Felizitas Scherzl (l.) und Jennifer Zeißig im Spiel gegen die Frauen des TSV 1860 München. © c. riedel

Sonntag, 1. Mai. Anstoßzeit: 10 Uhr in München. Nebel. Nicht nur wegen dieser widrigen Grundvoraussetzungen setzte sich Joachim Schimkus, der Trainer der Poinger Fußballfrauen in der A-Klasse 1, „mit null Erwartungen“ ins Auto.

Poing - „Während der aktuellen Abitur-Zeit habe ich pauschal sieben Spielabsagen. Dazu ein kurzfristiger Coronafall – und wir waren nur noch zu zehnt.“

Angekommen auf der Bezirkssportanlage Görzer Straße, sorgten zunächst die Gastgeberinnen von Centro Argentino de Munich für einen Stimmungsaufheller beim Schimkus-Team. „Eine richtig lebensfrohe Truppe, da spielt morgens schon richtig laut Musik. Das hat bei den Argentinierinnen alles einen freundlichen Anstrich.“ Umso passiv-unfreundlicher dürfte der Heimelf die strikte Mauertaktik der Poinger Zehn vorgekommen sein. „Auf dem kleinen Platz haben wir uns sehr diszipliniert und engagiert hinten reingestellt und auf Konter gelauert“, erläuterte Schimkus.

Erste Halbzeit geht an den TSV - trotz Niederlage „hat der Spieltag richtig Spaß gemacht“

Bis zur Pause hielt der TSV seinen Kasten tatsächlich sauber und war offensiv gleich mit dem zweiten Angriffsversuch durch Felizitas Scherzl erfolgreich (14.). „Eine tolle Leistung“, lobte der TSV-Coach. Diese drohte binnen drei Minuten und drei Gegentoren (zwei Elfmeter) direkt nach Wiederbeginn zu bröckeln. Statt einzubrechen, verkürzte Mona Schädel postwendend auf 2:3 (52.) und verdoppelte damit die bisherige Poinger Torausbeute in dieser Saison. Nach dem 2:4 (53.) und 2:5 (71.) verließen die weiter punktlosen Poinger Gäste die Kräfte.

„Trotzdem hat der Spieltag am Ende richtig Spaß gemacht“, sagte Schimkus, der jedoch nicht ausschließen kann, dass das Schlusslicht am kommenden Sonntag im Duell beim SV München Laim erneut unterbesetzt oder gemäß dem „Norweger-Modell“ im 9:9-Format spielen muss. „Eine zweite Spielabsage können wir uns nicht leisten. Und als erzieherische Maßnahme spiele ich ohnehin lieber in Unterzahl.“ Immerhin können die Poingerinnen diesmal ausgeschlafen anreisen. Anstoß ist für sie, egal wie personell aufgestellt, erst um 16.45 Uhr. (bj)

Poing: A + F Scherzl, Schimkus, Bink, Schulz, Pfleiderer, Zeißig, Janisch, Mc Cullough, Schädel, Sanchez.