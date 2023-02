Welche Konsequenzen hat ein Regionalliga-Aus des TSV Rain? – Hoffnung für oberbayrische Kellerkinder

Von: Vinzent Fischer

Der große Knall beim TSV Rain/Lech hat weitreichende Konsequenzen für die Regionalliga Bayern.

Dem TSV Rain/Lech droht das Aus in der Regionalliga Bayern. Im Abstiegskampf hätte das für die oberbayerischen Teams weitreichende Konsequenzen.

München – Beben beim TSV Rain/Lech. Dem Regionalligisten droht nach knapp 15 Jahren in Regional- oder Bayernliga das Aus in der Regionalliga Bayern. Obwohl die Mannschaft zur Winterpause auf einem Nicht-Abstiegsplatz steht, kommt es jetzt wohl zu einem abrupten Ende. Trainer Martin Weng, Co-Trainer Johannes Müller und Kapitän Stefan Müller haben am Dienstag bereits Konsequenzen gezogen und sind mit sofortiger Wirkung zurückgetreten.

Nach Rückzug des Hauptsponsors: TSV Rain/Lech droht das Regionalliga-Aus

Schon der Rückzug des Hauptsponsors Dehner kam für die Rainer einem Paukenschlag gleich. Der Verein muss bei Spielergehältern und -transfers künftig kleinere Brötchen backen. Alexander Schroder, Sportlicher Leiter des TSV, gestand ein, diese Tatsache der Mannschaft und dem Trainerteam zu spät mitgeteilt zu haben. An einen Neustart in der Landesliga glaubt er nicht, vielmehr werde es „auf Bezirksliga rauslaufen“.

Trotzdem bleiben noch viele offene Fragen um den TSV Rain/Lech. Am Donnerstag kommt es zu einem Treffen mit Mannschaft und Vereinsführung. Klar ist bisher nur: Geschieht nicht noch ein großes finanzielles Wunder, wird der Verein spätestens nächste Saison nicht mehr in der Regionalliga Bayern spielen. Wir haben die möglichen Szenarien zusammengefasst.

Szenario 1: TSV Rain spielt die Saison in der Regionalliga sportlich zu Ende

Ob der TSV Rain die verbleibenden Regionalliga-Partien sportlich zu Ende absolviert, liegt nun wohl an den Spielern. „Ich hoffe, wir können die Jungs davon überzeugen, die Sache sauber und fair zu Ende zu bringen“, sagte Sportleiter Alexander Schroder dazu. Am 25. Februar steigt der Auftakt in die zweite Saisonhälfte gegen den FC Pipinsried.

Doch nach dem Abgang von Chefcoach Martin Weng und den Müller-Brüdern bräuchte der Verein dafür erstmal ein neues Trainerteam. Sportlich helfen auch die besten Ergebnisse nichts, wenn wie erwartet keine Lizenzunterlagen für die neue Regionalliga-Saison eingereicht werden. Dann steht der TSV Rain zwangsläufig als erster Direktabsteiger fest. Die Frist dafür endet bereits am 10. März.

In dieser Saison hat die Regionalliga Bayern vier direkte Abstiegsplätze und zwei Relegationsränge (hier geht‘s zur aktuellen Regionalliga-Tabelle). Abhängig von der Endplatzierung des TSV Rain könnte sich die Situation im Keller dann möglicherweise entscheidend verschieben. Etwa zugunsten der drei oberbayerischen Kellerkinder VfB Eichstätt, FC Pipinsried und SV Heimstetten. Auch der TSV Buchbach ist noch mittendrin im Abstiegskampf und hat nur zwei Punkte Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz.

Szenario 2: Verein und Spieler können sich nicht einigen und der TSV Rain muss sich zurückziehen

Auch eine zweite „Causa Türkgücü München“ scheint beim TSV Rain nicht ausgeschlossen. Können sich Spieler und Vereinsführung am Donnerstag nicht auf eine Fortführung des Spielbetriebs einigen, müsste der Verein seine erste Mannschaft wohl aus dem laufenden Regionalliga-Spielbetrieb zurückziehen. Dafür müsste beim Bayerischen Fußball-Verband (BFV) eine Verzichtserklärung eingehen. Bislang liege jedoch noch nichts vor, teilte der BFV auf Rückfrage von Fussball Vorort / FuPa Oberbayern mit.

Im Falle eines Rückzugs vom Spielbetrieb würden – wie vergangenes Jahr bei Türkgücü – alle bisherigen Spiele des TSV aus der Wertung genommen. Diese Regelung gilt, solange der Verein bis vier Spieltage vor dem Saisonende seinen Verzicht anmeldet. Kommt es erst danach so weit, bleiben die gespielten Ergebnisse bestehen und die verbleibenden Partien werden mit 0:3 gegen Rain gewertet.

Da die Wechselfristen bereits abgelaufen sind, könnten die Spieler den Verein bis Saisonende nicht mehr verlassen. Sie könnten dann in dieser Spielzeit maximal noch für die zweite Mannschaft der Rainer im Abstiegskampf der Bezirksliga Schwaben Nord auflaufen.

Ein sofortiger Rückzug des TSV Rain aus der Regionalliga Bayern hätte im Tabellenkeller Konsequenzen

Für die Tabelle der Regionalliga Bayern hätte ein sofortiger Rückzug aus der Regionalliga Bayern die weitreichendsten Konsequenzen. Profitieren würden im Tabellenkeller alle Mannschaften, die vor der Winterpause nicht gegen den TSV Rain gewonnen haben. Neue Hoffnung gäbe es dann vor allem für das Schlusslicht SV Heimstetten, das am 5. Spieltag mit 0:1 in Rain verloren hatte.

Der VfB Eichstätt, Greuther Fürth II und Aufsteiger DJK Vilzing müssten nur einen Punkt abgeben, sie spielten gegen den TSV jeweils Unentschieden. Die größten Verlierer wären der FC Pipinsried, der TSV Buchbach, der FV Illertissen und die SpVgg Hankofen-Hailing. Sie alle müssten auf einen Schlag jeweils drei Punkte abgeben. Hankofen allerdings hat sein Rückspiel in Rain bereits gespielt und klar mit 1:5 verloren.

Am Donnerstag kommt es beim TSV Rain/Lech zum alles entscheidenden Showdown zwischen Vereinsführung und den Spielern. Klar ist nur: Ein derartiges Beben hat es in der Regionalliga Bayern bisher selten gegeben. (vfi)