TSV Schwabhausen trennt sich von Trainer Wolf

Der TSV Schwabhausen hat sich von Trainer Mario Wolf getrennt. „Die Entwicklung der Mannschaft hat nicht mehr so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben“, begründet Abteilungsleiter Manfred Göttler die Entscheidung.

Schwabhausen – Die Trennung sei einvernehmlich gewesen.

Der TSV Schwabhausen steht aktuell in der Kreisklasse München 1 auf dem siebten Tabellenrang, musste in den vergangenen Wochen jedoch drei hohe Niederlagen hinnehmen: 1:5 bei Türk Dachau, 0:3 gegen Indersdorf und am Sonntag 0:5 beim SV Olympiadorf München.

Wie Göttler mitteilt, übernehmen bis auf Weiteres Mannschaftskapitän Quirin Sturm und der Trainer der 2. Mannschaft, Hebert Dietrich, das Training beim TSV Schwabhausen. tol