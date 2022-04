TSV St. Wolfgang: Trainer Obermeiers Umstellungen machen sich bezahlt

Teilen

Alarm im Moosinninger Strafraum: Den St. Wolfganger Angriffsversuch von (blaue Trikots, v. l.) Sophia Schorer, Sandra Lechner und Jennifer Lindner bereinigen die Moosinninger (v. r.) Vanessa Kressirer, Vanessa Rosen, Torhüterin Kathrin Lehrhuber und Tanja Herzig mit vereinten Kräften. © Weingartner

Klar mit 5:0 (0:0) Toren haben die Fußballerinnen des TSV St. Wolfgang das Kreisliga-Derby gegen den FC Moosinning gewonnen.

St. Wolfgang - Während die Gelb-Schwarzen nach wie vor sieglos auf dem vorletzten Tabellenplatz liegen, haben sich die Gastgeberinnen, die in dieser Partie erst in der zweiten Hälfte so richtig ins Rollen kamen, ins Mittelfeld geschoben. Die Heimelf startete in der Offensive schwächer wie gewohnt, und es gelang der SG zunächst nicht, Druck auf das Moosinninger Tor aufzubauen. Die Abwehr hingegen verteidigte ab der ersten Minute gekonnt und konsequent, weshalb Torchancen der Gäste über 90 Minuten Mangelware waren. Johanna Kellner vertrat Anna Obermeier, die krankheitsbedingt ausfiel, hervorragend in der Viererkette, und so gab es für Moosinning kaum ein Durchkommen. Weil sich aber die SG in der ersten Hälfte auch sehr schwer tat, ging es mit einem leistungsgerechten 0:0 in die Kabinen.

Aufgrund des schwachen Auftritts nahm SG-Trainer Sigi Obermeier einige Umstellungen vor, was sich bezahlt machen sollte. Die SG kam viel entschlossener auf den Platz und machte jetzt richtig Druck. In der 57. Minute gingen die Gastgeberinnen in Führung. Veronika Lipp trat einen Eckball gefühlvoll nach innen, den Sophia Schorer mit einem Kopfball verwandelte. Eine Minute später ein gefährlicher Moosinninger Angriff, doch der Ball ging drüber. Nur vier Minuten danach stand es dann 2:0 für die SG. Sandra Lechner eroberte den Ball, passte auf Schorer, die mit einem überlegten Abschluss zum 2:0 traf.

Zweite Hälfte ein Spiel auf ein Tor

Das SG-Mittelfeld um Tanja Pointner, Anna Breitinger, Lisanne Kärnter und Veronika Lipp hatte den Gegner jetzt im Griff und ließ Moosinning kaum Raum zum Aufbau, weshalb das Spiel in der zweiten Halbzeit hauptsächlich in der gegnerischen Hälfte stattfand. In der 68. Minute der nächste Eckball, den wieder Lipp hereinbrachte. Schorer köpft auf Lechner, die den Ball zum 3:0 ins Netz beförderte. Das war die Vorentscheidung, aber die Gastgeberinnen hatten noch nicht genug. In der 71. Minute lief Schorer auf FCM-Torhüterin Kathrin Lehrhuber zu und ließ ihr beim 4:0 keine Chance. Kurz vor Schluss trat erneut Lipp einen Eckball nach innen. Der Ball wurde abgewehrt und landete wieder bei Lipp. Diese flankte nach innen, und Jenny Lindner köpfte zum 5:0-Endstand ein. (hze)