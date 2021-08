TSV Steingaden: Traumtor durch den Kapitän entscheidet Partie

TSV Steingaden besiegt wacker kämpfenden TSV Ingenried

Von Paul Hopp schließen

Der TSV Steingaden gewinnt den Auftakt in der A-Klasse deutlich gegen den TSV Ingenried. Dabei traf Klaus Traxel auf seinen Ex-Klub.

Steingaden/Ingenried – Das hätte gerade noch gefehlt, wenn Klaus Traxel mit dem TSV Steingaden gegen seinen Ex-Klub verloren hätte. Drei Jahre lang – von September 2013 bis September 2016 – hatte er den TSV Ingenried gecoacht. 2015 sprang sogar der zweite Platz heraus, in der Relegation zur Kreisklasse ging es seinerzeit gegen den TSV Rott. Alles Geschichte.

Bis zu erneuten Aufstiegsspielen ist es noch weit – gestern begann erst einmal die Saison in der A-Klasse 8. Und da feierten Coach Traxel und der TSV Steingaden einen 3:0 (2:0)-Heimsieg über den TSV Ingenried. Er sei froh, dieses Spiel gewonnen zu haben, sagte Traxel mit einem verschmitzten Lächeln.

Seiner Elf attestierte er zumindest über 70 Minuten eine gute Leistung. Mit dem Auftritt in den restlichen 20 Minuten war Traxel weniger zufrieden. Da missfiel ihm unter anderem die Chancenverwertung. Ein Sonderlob erhielten die Nachwuchsakteure Magnus Kempter und Martin Strauß, die ihr erstes Ligaspiel bei den Herren absolviert hatten. Beide „waren richtig gut“, sagte Traxel. Dem Gegner zollte er respekt: „Ingenried hat kämpferisch super dagegen gehalten.“

Pries: „Steingaden phasenweise besser“

Laut Gäste-Trainer Mirco Pries war „Steingaden phasenweise schon besser“. Und dennoch war er enttäuscht: „Wir brauchen hier nicht zu verlieren.“ Im Torabschluss war es Pries zufolge eine Mischung aus Ungenauigkeit und Pech, die den Ingenriedern ein besseres Resultat verbaute. Die Moral stimmte, selbst beim Rückstand von 0:3 „hat die Mannschaft nicht aufgesteckt“, sagte Pries.

Womöglich wäre alles anders gelaufen, wäre der 30-Meter-Schuss von Gäste-Spieler Stefan Schweiger kurz nach Spielbeginn im Tor und nicht an der Latte gelandet (4.). In der Folge ging es hin und her, wobei Steingaden zwingender auftrat. So scheiterte Elias Bauer aus kurzer Distanz an Ingenrieds Torwart Thomas Vetter (10.). Als sich die unterhaltsame erste Hälfte zu Ende neigte, sahen die Zuschauer einen „Sonntagsschuss am Sonntagnachmittag“, wie es Coach Traxel formulierte. Gut 25 Meter vor dem gegnerischen Tor kam der Ball zu Steingadens Fabian Weinzierl. Der Kapitän zog direkt ab – der Ball knallte innen an den rechten Winkel und flog von dort ins Netz. Ein Traumtor zum 1:0 (37.). Kurz vor der Pause brachte Matthias Weindl eine Freistoßflanke in den Strafraum, Til Zamzow verlängerte per Kopf zum 2:0 (42.).

Nach der Pause wollten die Ingenrieder das Ruder herumreißen. Erst vergab Georg Waldmann per Direktabnahme. Sekunden später parierte Steingadens Keeper Aron Weiß einen Waldmann-Schuss. „Wenn wir das 1:2 machen, geht noch was“, war sich Gäste-Coach Pries sicher. Doch nicht genug damit, dass es mit dem Anschlusstreffer nicht klappte. Die Steingadener sorgten gleich noch für die Entscheidung. Nach der Weiß-Parade gab es Ecke für Ingenried. Die nutzten die Gastgeber zu einem Konter – Bauer schloss den mustergültig vorgetragenen Spielzug zum 3:0 ab (48.).

Ingenried war in der Folge bemüht. Ein Freistoß von Florian Schneider landete am Pfosten des Steingadener Gehäuses (55.). Alexander Schweiger verpasste eine gefährliche Hereingabe (63.). in der Schlussphase hatte Steingaden diverse gute Kontermöglichkeiten. Der eingewechselte Martin Danner scheiterte zweimal am Torwart (65., 72.). Bauer verpasste auch zweimal einen Treffer (81., 85.), einmal schoss er gar am leeren Tor vorbei. Schiedsrichter Michael Sepp hatte mit souveränem Auftreten jederzeit alles im Griff.

Statistik

TSV Steingaden 3 TSV Ingenried 0

Tore: 1:0 (37.) Weinzierl, 2:0 (42.) Zamzow, 3:0 (48.) Bauer. Gelbe Karten: Steingaden 1, Ingenried 0. Schiedsrichter: Michael Sepp. Zuschauer: 44.