Wimmer erlöst TSV Türkenfeld – Endspiel-Wochen für SC Unterpfaffenhofen II

Teilen

Besser und energischer zugepackt haben Türkenfelds Tobias Holzleitner (l.) und seine Teamkollegen. © Archiv

Es war eine Mischung aus Arbeitssieg und großem Aufatmen. Mit dem 1:0 (0:0) über den SC Unterpfaffenhofen II hat sich der TSV Türkenfeld reichlich gute Luft im Kampf um den Klassenerhalt verschafft.

Türkenfeld – Den alles entscheidenden Treffer erzielte Felix Wimmer in der 65. Minute. Es war die Art von Tor, die in dieser Phase nicht zwingend fallen musste und auch nicht spektakulär. Vielmehr hatte Wimmer Unterpfaffenshofens Keeper Patrick Christmann auf dem falschen Fuß erwischt, so dass der Ball eher ins Netz rollte als dort einschlug.

Weitaus eher folgerichtig wäre ein Türkenfelder Treffer vor dem Seitenwechsel gewesen. Die Gastgeber vergaben da drei Hochkaräter von der Kategorie: Die darf man schon mal machen. Für TSV-Coach Dieter Birkner trotzdem kein Grund, hektisch zu werden. „Ich habe meiner Mannschaft gesagt, dass sie nicht ungeduldig werden soll. Wir werden die eine Chance schon noch bekommen.“ In der Tat zogen die Türkenfelder nach dem Seitenwechsel ihr Spiel relativ ruhig durch, auch wenn die Offensivaktionen nicht gerade zwingend wirkten. Selbst nach dem 1:0 war nicht der große Druck zu erkennen, auf den dann wohl vorentscheidenden zweiten Treffer zu gehen.

„Wir sind derzeit nicht in der Lage, echten Druck auf den Gegner aufzubauen“

Was ebenso daran lag, dass die Gäste aus Unterpfaffenhofen im zweiten Durchgang doch deutlich sortierter wirkten. Zudem zeigten sie gute Moral und das Bemühen um den Ausgleich. So richtig brenzlig wurde es aber im Strafraum der Gastgeber zu keinem Zeitpunkt.

„Wir sind derzeit nicht in der Lage, echten Druck auf den Gegner aufzubauen“, ging SCU-Trainer Christian Perez auf Ursachensuche. Urlauber sowie etliche verletzte und kranke Spieler würden die Personaldecke ausdünnen. So sei das Tief mit nun sechs Niederlagen am Stück zumindest teilweise zu erklären. In Hektik will Perez allerdings ebenso wenig verfallen. „Wenn wir zusammenhalten, können wir die Liga erhalten.“ An vorderer Stelle müsse nun stehen, zumindest den Relegationsplatz zu halten. „Selbst, wenn der Weg nur die Notlösung ist“, so Perez.

Ein wenig entspannter kann Kollege Birkner den letzten drei Partien entgegensehen, auch wenn man noch nicht durch sei. „Aber wir haben es angenommen, dass wir noch einen starken Willen brauchen.“ HANS KÜRZL

Grund zur guten Laune hatten am Ende die einheimischen Fans vom TSV Türkenfeld. Fotos: PeTER WEBER © PeTER WEBER