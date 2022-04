TSV Wartenberg: Außenseiter in Not - „Über Libero und Manndeckung nachgedacht“

Von: Helmut Findelsberger

Teilen

Sind vom Verletzungspech getroffen: Die Kicker des TSV Wartenberg (rot). © Christian Riedel

Krasser Außenseiter ist der TSV Wartenberg am heutigen Freitagabend beim Tabellenzweiten BC Attaching. Spielbeginn ist um 19.30 Uhr.

Wartenberg – „Ich hab kurz über Libero und Manndeckung nachgedacht“, gab Trainer Richard Maierthaler Einblicke in seine Gedankenspiele angesichts der Personalprobleme. Die Personalsorgen sind groß. Jetzt fallen auch noch Felix Scheuchenpflug nach Knieverletzung im Training, der Corona-positive Michael Reischl und ebenfalls mit Knieverletzung Maximilian Scharf aus. Was Maierthaler auch Kummer bereitet: Ehemals an Corona Erkrankte sind einfach noch nicht fit.

Für den Wartenberger Coach geht’s beim Tabellenzweiten „um Schadensbegrenzung, aber Überraschungen gibt’s immer mal“. Maierthaler denkt jedoch schon an die kommenden Wochen, „denn da geht es gegen die Mannschaften hinter uns um wichtige Punkte in direkten Duellen“. Im Hinspiel wurde Attaching 2:0 geschlagen. „Wir haben zwei kuriose Tore geschossen und die Chance um Chance versiebt“, erinnert sich Maierthaler. Für ihn steht Attaching zu Recht auf Rang zwei: „Die sind sehr kompakt und können meist mit wenig Veränderungen auflaufen.“ (fi)

TIPP: 2:0 für Attaching