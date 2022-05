TSV Weyarn sichert sich den Klassenerhalt aus eigener Kraft

Teilen

Für den Klassenerhalt: Der TSV Weyarn (l.) hatte gegen Rottach alles gegeben. © mk

Der TSV Weyarn spielt nach dem 1:0-Sieg gegen Rottach-Egern auch kommende Saison in der Kreisklasse – die 16. Spielzeit in Folge.

Somit nützten den direkten Konkurrenten aus Eurasburg und Egling auch die Siege nichts mehr: Beide Teams müssen in die Relegation zur A-Klasse. Dabei setzte sich Egling gegen Bayrischzell mit 3:1 durch, während die SG Hausham in Eurasburg 1:2 unterlag. Einen klaren 5:1-Heimsieg feierte die DJK Darching gegen den SC Rot-Weiß Bad Tölz.

DJK Darching – SC RW Bad Tölz 5:1 (1:0)

Mit einem klaren 5:1-Sieg gegen Meister und Aufsteiger Rot-Weiß Bad Tölz hat sich die DJK Darching den dritten Platz gesichert. Wenn auch am Ende wohl mehr drin gewesen wäre, war es für die DJK eine gute Spielzeit. „Tölz hat das Spiel nicht mehr so ernst genommen, und meine Burschen wollten den dritten Platz unbedingt holen“, sagt DJK-Coach Patrick Lachemeier. „Es freut mich besonders, dass Alexander Adelsberger aus der A-Jugend zwei Tore gemacht hat – ein schöner Saisonabschluss.“

Manfred Sitzberger hatte die DJK vor der Pause in Front geschossen, nach Wiederanpfiff erhöhte Hans Schlagbauer auf 2:0. Nach dem Anschlusstreffer der Gäste war Adelsberger zwei Mal zur Stelle, ehe durch ein Eigentor das 5:1 fiel.

Tore: 1:0 M. Sitzberger (16.), 2:0 H. Schlagbauer (46.), 2:1 Rinshofer (51.), 3:1 Adelsberger (51.), 4:1 Adelsberger (73.), 5:1 Kölle (Eigentor/ 89.).

TSV Weyarn – FC Rottach-Egern 1:0 (1:0)

Einen harten Kampf lieferte der FC Rottach-Egern dem TSV Weyarn. Der TSV brauchte einen Sieg für den Klassenerhalt. Nach einer knappen halben Stunde wurde Christian Wacker im Strafraum gelegt, und Albert Michl verwandelte den Strafstoß zum 1:0. Im weiteren Verlauf versäumte es der TSV, den Sack zuzumachen, denn auch die Gäste hatten gute Möglichkeiten. Am Ende war Weyarns Keeper Peter Biechl mit zwei sensationellen Paraden in der Schlussphase der Matchwinner.

„Wir hatten nach einer krankheitsbedingten Absage nur noch zwölf Mann zur Verfügung“, berichtet Rottachs scheidender Trainer Klaus Beckmann. „Weyarns Keeper hat einen richtig guten Tag erwischt. Das Ergebnis geht in Ordnung, unsere Leistung ebenso.“ Für TSV-Trainer Helmut Schenk war es „das erwartet schwere Spiel. Man hat der Mannschaft den Druck angemerkt. Rottach konnte befreit Fußballspielen, damit sind wir nicht so klargekommen. Ein glücklicher Sieg dank unseres Keepers Peter Biechl. Hauptsache, wir müssen nicht in die Relegation.“

Tore: 1:0 Michl (26./ FE).

SF Egling – SV Bayrischzell 3:1 (3:0)

Mit dem sprichwörtlich letzten Aufgebot war der SV Bayrischzell nach Egling gereist und wurde in der Anfangsphase kalt erwischt: Bereits nach zehn Minuten führten die Sportfreunde mit 2:0 und legten noch vor der Pause den dritten Treffer nach. Im zweiten Durchgang verstärkte Bayrischzell sein Team um zwei Spieler und lieferte den Hausherren fortan ein offenes Duell.

Der Elfmetertreffer von Maxi Wiedmann zum 3:1-Endstand kam aber zu spät, um das Spiel noch zu drehen. „Es war nicht viel drin“, resümierte Bayrischzells Trainer Wacco Schmid.

„Wir hatten einfach zu viele Ausfälle. Deshalb geht das Ergebnis so auch in Ordnung.“

Tore: 1:0 Edelmann (2.), 2:0 M. Beierbeck (9.), 3:0 Heidenreich (37.), 3:1 Wiedmann (85./ FE).

SV Eurasburg-Beuerberg – SG Hausham 2:1 (0:0)

Mit einer Niederlage in letzter Minute geht die SG Hausham nächste Woche in die Relegation zur Kreisliga gegen die DJK Waldram. Die Knappen führten nach einem Tor von Lukas Grill in Eurasburg nach einer guten Stunde mit 1:0, mussten sich aber mit 1:2 geschlagen geben.

Dem SV nutzen die drei Punkte aber nichts – das Team muss in die Relegation zur A-Klasse. Hausham musste auf Beni Büchl, Philip Hamm, Manuel Marcks, Maxi Wagenpfeil, Beppo Hartmann und Kilian Siglreitmaier verzichten. Nach Flanke von Simon Beck traf Grill, doch der SV glich per Freistoß aus (85.) und erwischten die SG wenig später beim 2:1 auf dem falschen Fuß.

Tore: 0:1 Grill (68.), 1:1 Bauer (85.), 2:1 Leyding (89.).