TuS Geretsried: Führung erwünscht – aber nicht zu früh

FUSSBALL LANDESLIGA TuS Geretsried erwartet formstarken FV Illertissen II zum Nachholspiel

Geretsried – Wer es bei den Spielen des TuS Geretsried nicht rechtzeitig zum Anpfiff schafft (Anstoß Mittwoch 18.30 Uhr), verpasst selten etwas. Hingegen hat es sich in dieser Saison mehrfach als grob fahrlässig erwiesen, das Stadion vorzeitig zu verlassen: Neunmal fielen die entscheidenden Tore in den Schlussminuten, fünfmal sogar erst nach Ablauf der regulären Spielzeit. Bestes Beispiel: Beim 2:1 in Aystetten am Sonntag erzielte Torhüter Simon Voß den Ausgleich in der 87. Minute, der Siegtreffer durch Fabijan Podunavac fiel in der 90. Ähnlich spannend machte es übrigens der jetzige Gegner: Beim 2:1 des FV Illertissen II in Ehekirchen wurden alle Tore in den letzten neun Minuten notiert.

Führung erwünscht – aber nicht zu früh

Die Leistungskurve der Regionalligareserve zeigt nach der Winterpause mit fünf Siegen und zwei Remises ebenso nach oben wie die des TuS. Lediglich bei Tabellenführer Nördlingen verlor die Elf von Trainer Markus Schaich. „Sie sind sehr selbstbewusst, da ist viel Überzeugung, viel Energie im Spiel“, charakterisiert TuS-Coach Martin Grelics das Auftreten der Gäste. Er glaubt: „Da wird uns alles abverlangt, auch wenn sie vom Tabellenplatz her mit der Saison durch sind.“

Positive Entwicklung fortsetzen

Obwohl die kommenden Partien gegen unmittelbaren Konkurrenten in der unteren Tabellenhälfte – Memmingen II, Kempten, Neuburg – im Hinblick auf den direkten Klassenerhalt wichtiger erscheinen, will der TuS die positive Entwicklung der vergangenen Wochen fortsetzen. „Die Stimmung ist gut, die Spieler sind heiß drauf, wieder zu punkten“, meint Grelics. Um das zu erreichen, müsse die Mannschaft jedoch anders auftreten als zuletzt in Aystetten. „So wird es nicht reichen, das war unsere schlechteste Leistung seit der Winterpause“, stellt der Coach fest.

Zwei Fragezeichen in der Defensive

Glimpflicher als zunächst angenommen, scheinen die Verletzungen zu sein, die der TuS am Sonntag zu beklagen hatte: Sebastian Schrills und Leonardo Lajqi werden zwar gegen Illertissen fehlen. „Ihre Verletzungen sind nicht dramatisch, aber wir wollen kein Risiko eingehen“, erklärt Grelics. Hingegen sei ein Einsatz von Sebastian Rosina eventuell möglich, entscheiden werde sich das beim Aufwärmen. Ebenfalls noch mit Fragezeichen behaftet ist der Einsatz von Niko Karpouzidis. „Die zwei wären für die Defensive wichtig“, sagt Grelics, der einen bescheidenen Wunsch äußert: „Es wäre schön, mal in Führung zu gehen.“

Schlechte Erfahrung mit frühen Toren

Am besten jedoch nicht gleich zu Beginn (nicht nur wegen verspäteter Zuschauer). Ganz frühe Tore sind seiner Mannschaft in dieser Saison zwei Mal gelungen, beide Male reichte es jedoch nicht zum Sieg. Gegen den SV Egg an der Günz hatte Vitalij Lux in der ersten Minute zum 1:0 getroffen. Am Ende hieß es 2:4. Gegen den FC Sonthofen hatte Cengiz Basaran nach zwei Minuten das 1:0 erzielt. Endstand 1:1 durch ein Tor in der dritten Minute der Nachspielzeit. RUDI STALLEIN

TuS Geretsried:

Voß, Günther - Buchner, Renger, Joh. Bahnmüller, T. Karpouzidis, Kirschner, Podunavac, Pech, Buchmair, Bauer, Ramaj, Reitel, Klein, H-Wold, Rosina (?), N. Karpouzidis (?).