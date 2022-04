TuS Geretsried: „Wahnsinnig wichtige drei Punkte“

In der Nachspielzeit erzielte Srdan Ivkovic (re.) in Ehekirchen den 3:2-Siegtreffer für den TuS Geretsried, kassierte aber auch noch eine rote Karten wegen Foulspiels.

Fußball Landesliga

Von Rudi Stallein schließen

TuS Geretsried siegt nach 0:2-Rückstand noch mit 3:2 in Ehekirchen

Ehekirchen/Geretsried – Durch einen „Sieg der Moral“ beim FC Ehekirchen hat der TuS Geretsried in der Tabelle weiter Boden gutgemacht. „Es gab viele Widerstände, einen 0:2-Rückstand, ein paar unglückliche Entscheidungen. Es ist eine riesen Leistung, dass wir das noch drehen“, konstatierte ein hörbar glücklicher Martin Grelics nach dem 3:2-Sieg in der Nachspielzeit. Seine Mannschaft sei von Beginn an „sehr dominant“ aufgetreten, berichtete der TuS-Coach. Bereits in der vierten Minute hätten die Gäste in Führung gehen können: Eine flache Hereingabe von Lukas Kellner erreichte Srdan Ivkovic, der aus fünf Metern den Ball nicht an Ehekirchens Schlussmann Simon Lenk vorbeibrachte. „Das war ein dickes Ding“, so Grelics, der zusehen musste, wie die Partie nach einer guten halben Stunde zu kippen begann. Die erste große Chance für die Gastgeber parierte TuS-Keeper Simon Voß. Kurz vor der Pause war der junge Schlussmann an der Ehekirchener Führung beteiligt, als er den Ball nach einer Ecke kurz wieder aus den Händen ließ und Christoph Hollinger das Spielgerät über die Linie kickte.

„Wahnsinnig wichtige drei Punkte“

Die Gäste ließen sich durch den Rückstand nicht spürbar aus dem Konzept bringen, sondern gewannen nach dem Seitenwechsel wieder zunehmend die Kontrolle über das Spiel, ohne jedoch zwingende Chancen zu kreieren. Das gelang auch den Gastgebern nicht wirklich, dennoch lag der FC in der 67. Minute mit 2:0 vorn: Julian Hollinger hatte einen abgewehrten Ball aus 20 Metern unter die Latte gehämmert. Wenig später entschied der Unparteiische auf Handelfmeter für den TuS: Srdan Ivkovic traf vom Punkt zum 1:2-Anschlusstreffer. „Da ist der Glaube zurückgekehrt“, stellte Grelics erleichtert fest, dass auch der Zwei-Tore-Rückstand die Moral seiner Truppe nicht nachhaltig negativ beeinflusst hatte. Im Gegenteil. Als der Ball nach einem von Fabijan Podunavac getretenen Freistoß an Freund und Feind vorbei zum 2:2 ins lange Eck segelte, war die Partie endgültig wieder offen. „In dem Moment war klar, dass wir uns nicht mit einem Punkt zufriedengeben wollten“, beschreibt Grelics den Schlussakkord seiner Mannschaft. Und der Geretsrieder Druck hatte Erfolg: In der Nachspielzeit brachte Ivkovic bei einem Freistoß von Podunavac spielentscheidend den Kopf an den Ball – 2:3.

Über 60 Minuten dominant

„Der Sieg ist verdient, weil wir über 60 Minuten sehr dominant waren“, analysierte Grelics. Hinzu kam aus seiner Sicht ein nicht gegebener Elfmeter für sein Team, nach einem Foul an Benedikt Buchner. Zudem habe Ehekirchens Gabriel Hasenbichler Glück gehabt, dass seine Tätlichkeit gegen Robin Renger vom Unparteiischen nur mit Gelb geahndet worden sei. Einzige Wermutstropfen: Srdan Ivkovic handelte sich in der Nachspielzeit eine unnötige rote Karte ein. „Damit müssen wir leben“, sagte Grelics und freute sich erst mal über „wahnsinnig wichtige drei Punkte“. RUDI STALLEIN

FC Ehekirchen - TuS Geretsried 2:3 (1:0)

Tore: 1:0 (44.) C. Hollinger, 2:0 (67.) J. Hollinger, 2:1 (72.) Ivkovic, 2:2 (80.) Podunavac, 2:3 (90.+1) Ivkovic. – Schiedsrichter: Günebakan. – Rote Karte: Ivkovic (90.-2, TuS/Foul. – Zuschauer: 200.