TuS II: In Kreuth zurück in die Erfolgsspur

Von: Rudi Stallein

Geretsried – Es hat ihn schon gewurmt, das als unnötig erachtete 0:2 gegen die SG Hausham am vergangenen Wochenende. „Aber jetzt haben wir uns jedenfalls richtig akklimatisiert in der Kreisliga“, kommentiert Hans Schneider die erste Saisonniederlage seines TuS Geretsried II vor dem Auswärtsspiel beim FC Real Kreuth an diesem Samstag (Anstoß 15 Uhr).

„Wir wissen, dass wir mithalten können und jeden schlagen können – theoretisch.“ Die Mannschaft wisse nach den letzten Partien auch, was es dazu braucht. Zum einen ist das Mentalität – und zwar eine, wie die Landesligareserve sie bei ihrem 3:1-Sieg beim SV Münsing an den Tag gelegt hat, und die zuletzt gegen Hausham wieder ein bisschen abhandengekommen war. „Gegen Hausham sind wir für unsere Nachlässigkeiten bestraft worden“, stellt der TuS-Coach lapidar fest. „Das kann passieren.“ Und damit müssten seine Jungs nun lernen umzugehen.

Was es zu verbessern gilt, habe er im Training deutlich angesprochen. „Spielerisch müssen wir eine Schippe drauflegen“, fordert Schneider. Und im Umschaltverhalten schneller agieren. Ganz wichtig: „Wir müssen unsere Linie mal ein ganzes Spiel durchziehen – von der 1. bis zur 90. Minute.“

Große Aufgabe

Was ihn vor dem Gastspiel im Tegernseer Tal positiv stimme, sei die Tatsache, dass es „noch keinen Gegner gab, der uns beherrscht hat“, meint der TuS-Trainer. „Deshalb fahren wir motiviert nach Kreuth.“ Dort erwarte er „eine sehr kompakte, sehr homogene Truppe“, die sich zweikampfstark, laufstark und recht heimstark präsentiere. „Das wird eine große Aufgabe, aber wir fahren da schon hin, um zu gewinnen.“ RUDI STALLEIN

TuS Geretsried II:

S. Untch - Öttl, Kreller, M. Untch, Bauer, Kuqi, Puscher, D. Podunavac, Redjepi, Fischer, Klein, Walter, Aleksic, Raic, Rados, Gall.