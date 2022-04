Münsinger 3:2 in der Schlussphase – FCKS siegt im direkten Duell

Von: Oliver Rabuser

Teilen

Abstiegskampf pur: Die Fußballer vom Kochelsee um Florian Kammerlochner (vorne re.) kämpften um jeden Ball, warfen sich in jeden Schuss und hielten einen wichtiges 2:1-Sieg im Kellerduell. © Oliver Rabuser

In der Kreisklasse Zugspitze 3 standen sowohl am Samstag als auch am Montag Spiele an. So gewann der FC Kochelsee im Kellerduell gegen den 1.FC Garmisch II.

SV Uffing – TSV Benediktbeuern 1:1 (1:0) – Schiedlich, friedlich mit einem leistungsgerechten Remis endete das Duell des amtierenden Beurer Trainers Willi Link und dessen Nachfolger Thomas Neumeier aus Uffing. „Er hat sein Team richtig heiß gemacht“, merkte Link vom Anpfiff weg. „Uffing hat ordentlich Tempo gemacht, war unbequem und laufstark.“ Allerdings war Link auch klar, dass die Hausherren das nicht über 90 Minuten durchstehen würden.

Und so bauten die Gastgeber nach Felix Hoffmanns Führungstreffer (23.) nach und nach ab. Der zweite Durchgang gehörte dann fast ausschließlich den Beurern. Erst recht, als Florian Kiefersauer einen Konter zum 1:1 verwertet hatte. Es folgten zwei, drei Beurer Riesenchancen aus Kontern heraus. „Die haben wir leider alle ausgelassen“, so Link. Am meisten haderte er mit Matthias Hechts Fehlschuss zwei Minuten vor dem Schlusspfiff. Freistehend zog der Youngster aus der Beurer Reserve über die Latte. „Aber alles in allem“, so Link konziliant, „bin mit diesem Punkt nicht unzufrieden.“ (sts)

FSV Höhenrain – SV Raisting II 1:3 (0:0) – Eine Halbzeit lang hielt der FSV die Partie gegen die Raistinger Reserve offen. Die Gäste agierten „von Anfang an gierig und dominant“, wie FSV-Trainer Peter Hösl beobachtete, während seine eigene Mannschaft „nicht so ins Spiel gekommen ist, wie wir uns das vorgenommen hatten“. Trotzdem hatten David Lech und Andreas Mühr nacheinander die Chance zur Führung auf dem Fuß. Nach der Pause habe man beim Stand von 0:0 dann „aufs Tor gehen und nach hinten kompakt stehen“ wollen, gab Hösl Einblick in die Kabinenansprache. „Aber das ging nach hinten los.“ Binnen drei Minuten hatte der nach einer halben Stunde eingewechselte Torjäger Justin Steeg zwei Mal eingenetzt (53., 55.). Wenig später fingen sich die Gastgeber Gegentor Nummer drei. Zwar warf Höhenrain dann „alles nach vorn“, aber zu mehr als einem Eigentor – Michael Ahn verkürzte auf 1:3 (83.) – hat es nicht gereicht. „Das war von unserer Seite definitiv zu wenig“, meint Hösl, der den Blick schon in die Zukunft lenkte: „Es scheint, als wäre die Mannschaft mit 27 Punkten zufrieden. Aber da müssen schon noch ein paar dazukommen.“ (rst)

SV Münsing – SV Wielenbach 3:2 (1:0) – Spannender als nötig, gestaltete der SV Münsing die Partie gegen den SV Wielenbach. Nach einer überlegen geführten ersten Halbzeit lagen die Gastgeber durch einen frühen Treffer von Hans Zachenbacher (10.) hoch verdient mit 1:0 vorn. Doch nach dem Seitenwechsel nutzten die Gäste fünf Minuten Tiefschlaf des Gegners und drehten den Rückstand durch Tore von Oliver Weindl (46.) und Lino Missel (50.) in eine 2:1-Führung. „Dann ist es schwer, zurückzukommen“, sagte SV-Trainer Ralf Zahn. Zumal sein Team nach dem Ausgleich durch Sebastian Schönacher (59.) weiterhin einige hochkarätige Chancen erspielte, aber nicht in Tore ummünzen konnte, teils aus „Unvermögen“ (Zahn), teils wegen hervorragender Reaktionen von Wielenbachs Torhüter Michael Schwalb. „Wir hätten es früher klarmachen können“, so Zahn. Erst in der 81. Minute gelang Schönacher der 3:2-Siegtreffer. (rst)

1. FC Garmisch-Partenkirchen II – FC Kochelsee Schlehdorf 1:2 (0:2) – Wichtiger Sieg für die Gäste. „Das war Abstiegskampf pur; ganz wichtig, dass wir das Ding durchgebracht haben“, bilanziert Schlehdorfs Coach Maxi Wagner nach annähernd 100 Spielminuten. Der erste Abschnitt ging ganz klar an die Gäste vom Kochelsee. Leo Sam kam nach einem Solo von Matthias Leiß und einer Ablage von Juri Schindler noch einmal an den Ball und schoss zum 1:0 ein. Sebastian Reißenweber legte nach einem Freistoß von der Seitenlinie per Kopf nach. Nach der Pause wurde es aber spannend, zumal Schindler einen Kopfball aus kurzer Distanz neben den Pfosten setzte und Garmisch per Elfmeter auf 1:2 verkürzte. Dabei blieb es aber, trotz einer Schlussoffensive der Platzherren. „Die Jungs haben sich in jeden Schuss geschmissen“, lobte Wagner. (or)