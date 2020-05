Unter diesen Vorgaben darf jetzt Tennis gespielt werden

Corona-Krise

Die Öffnung der Tennisanlagen und die damit einhergehende Freigabe für den Sport durch die Politik kommt für den Bayerischen Tennis-Verband (BTV) genau zur rechten Zeit.

Landkreis – Bereits vor Wochenfrist hatte der BTV angekündigt, auf jeden Fall eine Sommerrunde in seinen Ligen spielen zu wollen. Eine offizielle Bekanntgabe, ob das tatsächlich klappt, steht zwar noch aus, nun sind aber zumindest die ersten Grundlagen dafür so weit geschaffen.

Die Winterrunde wird in diesem Zug ohne Auf- und Absteiger mit sofortiger Wirkung beendet. Wie die Sommersaison aussehen soll, erläutert der Verband ausführlich. Entscheidend ist, dass es sich bei der Spielzeit um eine Übergangssaison handeln soll. Das heißt, es werden zwar Meister in den Ligen ausgespielt – LK- und Ranglistenwertung kommen uneingeschränkt zum Tragen –, Regelaufsteiger und -absteiger wird es aber nicht geben. Die aktuelle Ligen- und Gruppeneinteilung der Sommersaison 2020 ist somit auch Grundlage für die Mannschaftsmeldung der Sommersaison 2021. Trotzdem könnte sich die Meisterschaft am Ende auszahlen, denn für freie Plätze in den Sommerligen 2021 sollen – so weit möglich – die Ergebnisse der Übergangssaison 2020 in den jeweils darunter liegenden Spielklassen herangezogen werden. Ein Aufstieg ist somit auch heuer möglich, ebenso ein freiwilliger Abstieg.

Die Vereine erhalten zudem die Möglichkeit, Mannschaften bis Sonntag, 17. Mai, über das BTV-Portal ohne Sanktion zurückzuziehen. Auch Spielverlegungen sind flexibler zu handhaben. „Die Entscheidung, eine Übergangssaison durchzuführen, haben wir uns nicht leicht gemacht. Letztlich haben das BTV-Präsidium und die Bezirksvorsitzenden aber einstimmig dafür votiert“, erklärt BTV-Präsident Helmut Schmidbauer. „Wir bitten auch um Verständnis, dass wir genauso wie die Politik keine Garantien abgeben können.“

Auf Grundlage der Verordnung der Staatsregierung hat der Verband einen Leitfaden an Hygiene- und Verhaltensregeln für Tennisanlagen aufgestellt. Wichtigstes Grundprinzip ist der Abstand von 1,5 Metern zwischen allen Spielern. Außerdem dürfen nicht mehr als fünf Personen gleichzeitig einen Tennisplatz nutzen; Umkleiden, Duschen und Tennishallen bleiben geschlossen. Dazu orientiert sich der BTV an den Hygienetipps der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.

In der Benutzung und Berührung desselben Tennisballs durch verschiedene Personen sieht der Verband keine Gefahr. Dabei beruft er sich auf die Virologin Melanie Brinkmann, die gegenüber der DPA erklärte, die Vorstellung sei absurd, das Virus könne so übertragen werden: „Zumindest unter der Voraussetzung, dass die Spieler nicht kräftig auf den Ball spucken und diesen dem Gegner in den Mund werfen.“ Zum selben Urteil kommt laut BTV auch das Universitätsklinikum für Kinder- und Jugendmedizin in Frankfurt, bei dem der Deutsche Tennis Bund (DTB) eine diesbezügliche Anfrage gestellt habe. Alle Vorgaben, Informationen und Hinweise sind ausführlich im Internet zu finden unter www.btv.de/de/aktuelles/corona. Auch das komplexe Thema Haftung bei Corona-Fällen ist dort detailliert erläutert.