TSV Murnau: Utzschmid macht den Unterschied

Von: Andreas Mayr

Schneiderfahrt für Luiza Schmidt-Cabrera und ihren TSV Murnau. © mayr

Am Samstag war der TSV Murnau bei der DJK-SV Geratskirchen zu Gast. Vor allem deren Top-Torjägerin Utzschmidt machte den Murnauerinnen das Leben extrem schwer.

Geratskirchen – Der Name Sandra Utzschmid steht für Tore in der Fußball-Landesliga der Frauen. Was Murnaus Trainer Tobias Weber aber nicht klar war: Wie gut die Spielerin der DJK Geratskirchen kicken kann. „Aus meiner Sicht die mit Abstand beste Stürmerin der Liga.“ Ihren Antritt hebt der TSV-Coach besonders hervor. „Eine Drehung, und sie ist weg.“

Das machte es besonders hart für Regina Mangold, die Weber als persönliche Begleiterin abstellte. Wenn das Spiel gegen Murnau als Maßstab dient, dann kann sich Weber gut vorstellen, dass Utzschmid die Hälfte aller Geratskirchner Tore aufgelegt hat – die anderen erzielte sie selbst. Beim 3:0 gegen Murnau war sie an allen Treffern beteiligt. Zur Geschichte des Spiels gehört aber auch die Murnauer Abschlussschwäche. Drei gute Chancen notierte der Trainer nach dem frühen 0:1 (13.). „Gegen so einen Gegner musst du Minimum eine machen“, betont der Ohlstädter.

Effizienz schlägt Quantität - Murnaus Auswechselbank wieder knapp besetzt

Alleine wegen der Effektivität kippte die Partie von einem ausgeglichenen Duell auf die Seite der DJK. Zweiter Faktor: Murnaus Wechselbank war wieder einmal nicht üppig besetzt. Simone Goldhofer hatte sich am Tag davor beim Bergsteigen verletzt. Annabell Schmidt-Cabrera verließ schon nach fünf Minuten mit einer Zerrung das Feld. „Nur eine Wechselspielerin gegen so eine starke Mannschaft reicht nicht“, betont Weber. Mit dem zweiten Treffer direkt nach der Pause sicherte die DJK ihre drei Zähler.

Geratskirchen – TSV Murnau 3:0 (1:0)

TSV Murnau: Dessel – Niggemann, Mangold, A. Schmidt-Cabrera, Doppler, L. Schmidt-Cabrera, Hoppe, Greve, Klemm, L. Fischer, F. Fischer – Eingewechselt: Lang, Albrecht – Schiedsrichter: Lukas Kautner (TSV Gerzen) – Zuschauer: 44 – Tore: 1:0 Eder (13.), 2:0 Steinleitner (51.), 3:0 Utzschmid (57.) cs