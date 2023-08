Uwel Hernandez will den Gold-World-Titel

Von: Wolfgang Krzizok

Bereit für den Fight: der Erdinger Uwel Hernandez. © Privat

Einen ganz großen Schritt auf der Karriereleiter kann der Erdinger Profiboxer Uwel Hernandez machen.

Erding – Der 30-Jährige kämpft am morgigen Freitag in Panama City um den WBA Gold- World-Titel im Super-Mittelgewicht (bis 76,2 Kilo). Sein Gegner ist der Argentinier Juan Rodolfo Juarez.

Der Gold-World-Titel ist neu, allerdings nur von der Bezeichnung her. Er ist gleichzusetzen mit dem Interims-Titel, der nur noch eine Stufe vom „richtigen“ WM-Titel und dem Super-Champion entfernt ist. „Das ist eine Wahnsinns-Chance“, erzählt der 30-Jährige, der sich seit vergangener Woche in Panama City vorbereitet, um sich an die Zeitumstellung zu gewöhnen.

Allerdings verlief die Einreise nicht so, wie sich der Erdinger das vorgestellt hatte. Sein langjähriger Trainer Levan Janjgava wurde nämlich an der Grenze abgewiesen. „Irgendetwas hatte offenbar an seinem Pass nicht gestimmt, drum musste er wieder zurückfliegen“, ärgert sich Hernandez, der daraufhin kurzfristig ein anderes Trainerteam organisieren musste. Dennoch freut er sich auf „ein ganz großes Event“. Sein Gegner, der 34-jährige Juarez, ist in 29 Kämpfen noch ungeschlagen und hat eine K.o.-Quote von knapp 52 Prozent. Dennoch ist Hernandez zuversichtlich, gegen den Argentinier bestehen zu können.

Bei einem Sieg würde der Erdinger in der Rangliste klettern und sich für eine WM-Chance in Stellung bringen. Super Champion seiner Gewichtsklasse ist Superstar Saul „Canelo“ Alvarez (32/Mexiko), WBA-Weltmeister der Kubaner David Morrell jr. (25). Der Kampf gegen Juarez ist auf zwölf Runden angesetzt. Zu sehen ist er auf ESPN Knockout. Der Kampfabend beginnt um 20 Uhr Ortszeit, also Samstag, 3 Uhr früh deutscher Zeit.

„Vielleicht schaut ja der eine oder andere zu“, hofft Hernandez und fügt an: „Diejenigen, die nicht zuschauen können, sollen mir auf alle Fälle die Daumen drücken.“

WOLFGANG KRZIZOK