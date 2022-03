VfB Durach gegen Bad Heilbrunn: Dezimierter Kader beim SV - Abstiegsnot verschärft sich

Von: Nick Scheder

Kann beim Spiel in Durach wieder für Stabilität in der Abwehr sorgen: Der Heilbrunner Verteidiger Peter Auer (li.) ist am Samstag wieder mit dabei. © Scheitterer/Archiv

Vor dem Auswärtsspiel in Durach stehen die Zeichen nicht allzu gut für den SV. Zum einen ist der Kader Corona-bedingt ausgedünnt, zum anderen droht der Abstieg.

Bad Heilbrunn – Schwierige Zeiten für die Landesliga-Fußballer des SV Bad Heilbrunn. Sie kämpfen um den Klassenerhalt, haben ständig mit Ausfällen zurechtzukommen. Ausgerechnet in dieser Situation hat Trainer Walter Lang nun sein Engagement für die kommende Saison verlängert. „Ich bin aber gerade weniger Trainer als vielmehr Verwalter“, sagt er. Jede Woche aufs Neue muss er aus den immer wieder durch Verletzungen und neuerdings auch Corona dezimierten Kader ein Team bauen, das nicht abgeschlachtet wird.

Aufgefüllt mit ehemaligen Spielern oder solchen, die bisher in der B-Klasse gespielt haben. „Auf dem Papier sind wir derzeit in der Landesliga kaum konkurrenzfähig“, meint Lang. Umso erstaunlicher die Ergebnisse der Heilbrunner. Seine Mannschaft verkauft sich Woche für Woche passabel, hat zwar zuletzt drei 2:3-Niederlagen einstecken müssen, hielt aber durchaus mit. „Gegen Ehekirchen waren wir ehrlich gesagt chancenlos“, sagt Lang. „Aber bei den Spielen davor hätten wir einen Punkt verdient. Es ist eigentlich überragend, was die Spieler leisten, die auf dem Platz stehen.“

Und das sind am heutigen Samstag um 14 Uhr beim VfB Durach zu großen Teilen eben junge Spieler oder unverwüstliche wie Gerald Hillringhaus, der wieder zwischen den Pfosten steht. Christoph Hüttl und Andre Tiedt fallen wegen Corona-Erkrankung aus. Stürmer Max Schmid fehlt wegen einer Zerrung, Tobias Gritzuhn hat sich das Schlüsselbein gebrochen. Vom Virus genesen und damit zurück im Kader sind dagegen Peter Auer, Dominik Drotleff und Thomas Pföderl. Auch Kapitän Anton Krinner ist wieder mit an Bord.

Den Heilbrunnern stehen daher zwar 14 Mann – 15, wenn Philipp Reyer das Team unterstützen kann – zur Verfügung. „Aber gerade bei den Corona-Rückkehrern wird sich zeigen, wie fit sie nach der Pause sind“, sagt Lang. Deshalb rechnet er auch gegen den Tabellenzehnten mit einem sehr, sehr schwierigen Spiel. „Durach ist eine körperbetonte Mannschaft, die jeden Punkt braucht, um sich von unten abzusetzen und uns fordern wird“, glaubt der Heilbrunner Coach. „Fußballspielen kann in der Landesliga sowieso jeder.“

Für Heilbrunn kein Grund, sich hinten einzuigeln. Die Gäste wollen durchaus offensive Aktionen setzen. Lang: „Wir müssen die richtige Mischung finden zwischen stabiler Defensive und dem Gegner Stress machen, dürfen den Weg zum gegnerischen Kasten nicht zu lang werden lassen.“ (Nick Scheder)

SV Bad Heilbrunn

Hillringhaus, – Auer, Mertens, Pföderl, Kiechle, A. Pappritz, Grobauer, Drotleff, M. Schnitzlbaumer, B. Specker, Kühberger, Krinner, Lechner, M. Pappritz, Reyer.

Busfahrt

Im Mannschaftsbus sind für die Fahrt nach Durach Plätze frei. Los geht’s am Samstag um 11 Uhr am Heilbrunner Vereinsheim.