Eichstätt gegen Schweinfurt LIVE: Können die 05er am Spitzenduo dranbleiben?

Teilen

Der VfB Eichstätt empfängt den 1. FC Schweinfurt (Samstag, 14 Uhr). Für die Eichstätter geht es nach dem Auswärtsspiel in Bayreuth nun gegen den nächsten Hochkaräter.

Der VfB Eichstätt empfängt den 1. FC Schweinfurt (Samstag, 14 Uhr).

Beide Mannschaften gehen personalgeschwächt in die Partie.

Wir begleiten das Regionalliga-Spiel im Live-Ticker.

Eichstätt - Nachdem letzte Woche der Ligaprimus Bayreuth auf dem Plan stand, geht es nun am Samstag gegen den Tabellendritten aus Schweinfurt. Der 1. FCS möchte dabei unbedingt den zweiten Sieg im dritten Spiel des Jahres einfahren, um die Tabellenspitze nicht komplett aus den Augen zu verlieren. Trainer Tobias Strobl sagt: „Du gewinnst in Eichstätt nie im Vorbeigehen.“ Denn bei den 05ern fehlen neben Jannik Schuster (Rotsperre), noch Lukas Billick, Vitus Scheithauer und Luis Zwick. David Grözinger kehrt wieder in den Kader zurück.

Aber auch bei den Eichstättern sieht es personell nicht gerade rosig aus: Sebastian Graßl, Johannes Kraus, Ralf Schröder, Jonas Fries, Jonas Halbmeyer und Tobias Stoßberger fallen krank oder verletzt aus. Trainer Markus Mattes erwartet ein schweres Spiel: „Schweinfurt ist von der Qualität her ähnlich wie Bayreuth. Wir werden maximal gefordert sein.“