VfB Eichstätt gegen Hankofen-Hailing LIVE: Wer gewinnt das Kellerduell?

Von: Robin Hieke

Hoch in der Luft: Das Hinspiel entschied die SpVgg Hankofen-Hailing für sich. © Paul Hofer

Die SpVgg Hankofen-Hailing tritt am Dienstagabend zum Nachholspiel beim VfB Eichstätt an. Wir berichten ab 17.30 Uhr im Live-Ticker.

Der VfB Eichstätt will nach zwei Niederlagen in Serie wieder zurück in die Spur finden.

Die SpVgg Hankofen-Hailing verlor am vergangenen Samstag 0:2 gegen den Tabellenführer Unterhaching

Anpfiff ist um 17.30 Uhr in Eichstätt. Wir berichten ab 17 Uhr im Liveticker.

Eichstätt – Der VfB Eichstätt will am Dienstagabend gegen die SpVgg Hankofen-Hailing seine Heimstärke ausspielen. Sieben ihrer insgesamt neun Siege in der Regionalliga Bayern holten die Eichstätter vor heimischem Publikum. Außerdem konnten sie die letzten vier Heimspiele für sich entscheiden. Bei einer Niederlage ziehen die Gäste aus Hankofen an den Hausherren vorbei.

Kellerduell: Beide Teams trennen nur ein Punkt

Die Gastgeber belegen aktuell mit 31 Punkten aus 27 Spielen den Relegationsplatz 16. Nur einen Punkt dahinter, aber auf einem direkten Abstiegsplatz, befindet sich die SpVgg Hankofen-Hailing. Die „Dorfbuam“ haben allerdings ein Spiel weniger als Eichstätt.

Am vergangenen Wochenende verlor der VfB deutlich 0:3 gegen Türkgücü München. Auch das vorherige Auswärtsspiel in Ansbach ging mit 0:1 verloren. Nun wollen die Eichstätter zu Hause wieder zurück in die Spur finden.

Für die Gäste steht eine wegweisende englische Woche auf dem Programm. Nach dem Duell mit dem direkten Konkurrenten aus Eichstätt geht es am Samstagnachmittag zum dritten Auswärtsspiel in Folge nach Schweinfurt. Im letzten Spiel beim Liga-Primus Unterhaching zog man mit einem 0:2 den Kürzeren.

Hinspiel ging an Hankofen: Eichstätt will Revanche

Im Sommer letzten Jahres trafen die beiden Mannschaften zuletzt aufeinander. Am 5. Spieltag konnte Hankofen knapp 1:0 gegen Eichstätt gewinnen. Tobias Richter gelang damals in der 73. Minute das Siegtor. Um 17.30 Uhr versucht der VfB die Hinspiel-Niederlage wettzumachen. Wir berichten im Liveticker.