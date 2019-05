VfB Eichstätt wildert in NLZs von Ingolstadt und Fürth

Rauh und Heineloth dürfen vom DFB-Pokal träumen

von Eric Nestler schließen

Der Kader beim VfB Eichstätt nimmt so langsam Formen an. Neben einigen Vertragsverlängerungen gab der VfB jetzt auch die ersten Neuzugänge bekannt.

Unter anderem mit dem Wechsel von Thomas Haas zu Türkgücü-Ataspor stehen für den VfB Eichstätt bereits sechs sichere Abgänge fest und bei vielen Spielern ist es noch nicht gänzlich geklärt, ob sie dem Verein erhalten bleiben. So langsam beginnt jedoch auch der Kader des Zweitplatzierten der Regionalliga Bayern Formen anzunehmen.

Es war schon vorher klar, dass sich einiges verändern wird. Nachdem Topscorer Fabian Eberle seinen Verbleib in Eichstätt verkündet hat, verlängerte auch das Trio Sebastian Graßl, Jonas Fries und Philipp Federl die Laufzeiten ihrer Verträge. Obwohl Kapitän Benjamin Schmidramsl kurzzeitig aus familiären Gründen mit der Vertragsauffrischung zögerte, bleibt auch er dem Verein erhalten.

Um die vergangene Erfolgssaison zu wiederholen und in der kommenden Saison im DFB-Pokal vielleicht sogar einen der ganz großen Vereine des deutschen Fußballs ärgern zu können, verkündete der VfB Eichstätt nun in via Facebook, die ersten Verpflichtungen für die kommende Saison. Mit den Neuzugängen Florian Rauh und Christian Heinloth kommen zwei junge Spieler nach Eichstätt, die bereits in den zwei vergangenen Spielzeiten Regionalligaerfahrung sammeln konnten.

Die Neuzugänge im Profil

Rauh stand bereits in der Saison 2017/18 im Kasten der Schanzer-Reservisten und konnte auch in der vergangenen Spielzeit Einsätze verzeichnen. Er freut sich nach neun Jahren im Ingolstädter Trikot auf die neue Herausforderung in Eichstätt. Der 21-jährige Torwart will in der kommenden Spielzeit „so viele Spiele wie möglich machen und der Mannschaft weiterhelfen.“

Auch im Mittelfeld verstärkte sich der VfB. Heinloth soll Cheftrainer Markus Mattes eine weitere Option im Zentrum bieten. Der 22-Jährige kommt aus der U23 der Kleeblätter und freut sich besonders auf „die Stimmung und die familiäre Atmosphäre“, die es in der Liga nur selten gibt. 2016, beim Aufstieg des ASV Neumarkt in die Bayernliga war der damals erst 18-Jährige mit 33 Einsätzen maßgeblich beteiligt. 2017 wechselte er dann in die Fürther Reserve und verzeichnete in den folgenden zwei Spielzeiten immer wieder Einsätze.

Sportvorstand Johann Benz freut besonders, dass die beiden Neuzugänge aus der Region kommen und betonte, dass „Florian und Christian beide als Teamplayer sehr gut zum VfB passen.“