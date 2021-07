VfB Forstinning: Ohne Kapitän Mathias Hirt gegen euphorisierten Aufsteiger

Auftakt gegen FC Langengeisling

Von Julian Betzl

Der Aufsteiger FC Langengeisling trifft zum Saisonauftakt auf den VfB Forstinning. VfB Trainer kann zum Start wieder fast gänzlich aus dem Vollen schöpfen.

Forstinning – Die Möglichkeiten zur Gegneranalyse waren zuletzt rar gesät und von wenig Aussagekraft. Zum einen, weil man ja mit der eigenen Saisonvorbereitung zugange war. Zum anderen, weil selbst vermeintliche Pflichtspiele mitunter von der zweiten oder dritten Garde absolviert wurden. So machte sich der Forstinninger Spion am vergangenen Mittwoch in Forstern bereits nach 20 Spielminuten wieder vom Acker, nachdem Aufstellung und Spielweise des FC Langengeisling im Fußball-Toto-Pokal-Gastspiel wenig aufschlussreich für ihn gewesen waren.

Zum Auftakt der Bezirksliga Ost an diesem Samstag erwartet den VfB Forstinning mit dem Erdinger Aufsteiger demnach eine kleines Überraschungspaket. Anpfiff im Sportpark ist um 14 Uhr, und um ein frühzeitiges Erscheinen der Zuschauer wird aufgrund der Maßnahmen zur Kontaktnachverfolgung am Eingang gebeten.

„Wir sind nicht in der Position, jemanden zu unterschätzen.“

Zum Startschuss seiner inzwischen sechsten Spielzeit als VfB-Trainer kann Ivica Coric mit Ausnahme von Kapitän Mathias Hirt (Wadenprobleme) personell aus dem Vollen schöpfen, um sein erstes Etappenziel zu erreichen: „Wir wollen nicht wie in der letzten Saison sieben Spiele lang auf den ersten Sieg warten müssen, um dann erst durchzustarten!“ Im Idealfall soll der erste Dreier bei Heimvorteil bereits im ersten Spiel aufs Forstinninger Konto gebucht werden.

„Wir sind aber nicht in der Position, jemanden zu unterschätzen“, warnt Coric vor euphorischen Langengeislingern, die nach 30 Jahren wieder Bezirksliga-Luft schnuppern. „Es gibt immer Situationen, die dich auf die Verliererstraße schicken können. Für uns geht es darum, so oft wie möglich unsere Qualität abrufen zu können.“ Bei entsprechender Konstanz könne man „ohne Zugzwang“ vorne mitspielen.

Defensiv kompakt stehen ist die Vorgabe von VfB-Fußballchef Herndl

In Bezug auf das Saisonziel hat sich Forstinnings Abteilungsleitung schon deutlicher ausgedrückt. Angesprochen auf die erste Bewährungsprobe der erhofften Aufstiegssaison, erwartet VfB-Fußballchef Thomas Herndl aber keine Laufkundschaft: „Defensiv kompakt und in kämpferischen Tugenden vergleichbar mit Attaching, wird es eine schwierige Aufgabe, sie zu knacken.“

Überdies dürfte auch die spielerische Qualität der Gäste durch die Verpflichtung von Spielertrainer Maxi Hintermaier gestiegen sein. Parallel zu Corics Amtszeit in Forstinning, zählte der 30-jährige Abwehrchef in der Regional- und Bayernliga zum Stammpersonal des SV Heimstetten. Sein Pflichtspieldebüt in Forstern hat Hintermaier als Trainer übrigens mit 2:1 Toren gewonnen. TIPP DER REDAKTION – 4:1 (VON JULIAN BETZL)