VfB Forstinning: Die Übererfüllung des Solls vorantreiben

Ball und Gegner im Griff: Der VfB Forstinning, hier Mustapha Sillah. © SRO Ebersberg

Am vergangenen Wochenende konnte der VfB Forstinning einen Heimsieg gegen Wasserburg einfahren. Am Freitag geht es gegen den SV Pullach.

Forstinning – Abdullah Aynaci rackerte ganz ungewohnt um jeden Ball, die Defensive um die Anker Nico Weismor und Mathias Hirt riegelte den eigenen Strafraum fast hermetisch ab, Dimitar Kirchev und Ivan Sadric unterbanden an den Außenbahnen gegnerische Angriffsversuche. Dazu zeigte sich Michael Heidfeld zweimal bei den wenigen Möglichkeiten der Gäste auf dem Posten, im Mittelfeld verdichteten die VfBler Raum und Zeit und ließen Wasserburg verzweifeln.

VfB Forstinnings Abteilungsleiter Thomas Herndl: „Haben die Vorgaben des Trainers umgesetzt“

„Wir haben die taktischen Vorgaben von unserem Trainer Ivica Coric hervorragend umgesetzt,“ jubelte auch Abteilungsleiter Thomas Herndl über die disziplinierte Vorstellung seines Teams und den 1:0-Heimsieg gegen den TSV 1880 Wasserburg am vergangenen Wochenende. Dem Trainer blieb gar keine Wahl angesichts der Ausfälle seiner Kreativakteure.

Entsprechend gefrustet verließ Gästetrainer Harry Mayer den Ort der Niederlage, an seiner Stelle kritisierte Co-Trainer Markus Wallner das TSV-Auftreten. „Die erste Halbzeit haben wir verschlafen und sind nicht in die Zweikämpfe gekommen. Und wir schlafen beim Flankenball zum 1:0, die Zuordnung hat nicht gestimmt.“ In der zweiten Halbzeit zeigte sich der TSV aktiver, doch nur bis zum Strafraum. „Im Sechzehner waren wir zu harmlos,“ klagte Wallner über den Mangel an zwingenden Aktionen. „Der VfB hat das aber auch gut gemacht für einen Aufsteiger,“ fand Wallner auch noch ein Lob für die Hausherren.

VfB kann wieder aus vollen Kräften schöpfen

Der Nachbetrachtung des schwer erkämpften, dadurch um so höher einzuschätzenden Sieges gegen die Wasserburger Löwen, begleitet die Forstinninger Vorstellung eines ebensolchen Auftretens heute Abend beim SV Pullach. Die Anstoßzeit wurde kurzfristig um eine halbe Stunde auf 18.30 Uhr auf der Sportanlage an der Gistlstraße 2 vor verlegt. VfB-Trainer Ivica Coric wird bei dieser Auswärtsaufgabe dem Kader aus der letzten Partie vertrauen. Lediglich Kenan Numanovic, gegen Wasserburg kurzfristig ausgefallen, ergänzt die Kaderliste. Vor der letzten Begegnung wäre Abteilungsleiter Thomas Herndl bereits mit einem Zähler aus den beiden folgenden Partien zufrieden gewesen. Nun sind es schon derer drei, gegen eine weitere Übererfüllung des Solls hätte wohl auch der Forstinninger Funktionär heute Abend nichts einzuwenden. arl